Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puanla 23 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu! Aşçı, Biyolog, Otopsi...





5) Başvuru yeri ve şekli:



Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı

üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

6) Başvuru tarihleri:



Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 27 Ağustos Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona

erecektir.





7) Başvuruların değerlendirilmesi:



Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek

puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 3

katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen

adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar

hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava

ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler

tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.



8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:



İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez

binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.