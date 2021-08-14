Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puanla 23 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu! Aşçı, Biyolog, Otopsi...

Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'na yapılacak işçi alımı için gerekli detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Başvurular 16-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alım şartları neler? ATK hangi karolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylar!
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca
istihdam edilmek üzere;
Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6
Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel
alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan
türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav,
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen
şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her unvan
için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve
sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.