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    • Memurlar
    • 14.08.2021 09:35
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    • 14.08.2021 09:35
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    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puanla 23 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu! Aşçı, Biyolog, Otopsi...

    Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Adli Tıp Kurumu'na yapılacak işçi alımı kapsamında ilgili adaylarda KPSS 70 puan şartı arıyor. İstihdam edilecek işçi sayısı 23 olarak belirlendi. İlana başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve hangi kadrolardan alım yapılacağını merak edip araştırıyor. Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden üzerinden yapılacak. Peki Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler? ATK hangi kadrolardan alım yapacak? İşte başvuru şartları ve tarihleri!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puanla 23 işçi alımı yapacak!

    Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'na yapılacak işçi alımı için gerekli detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Başvurular 16-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alım şartları neler? ATK hangi karolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylar!

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca
    istihdam edilmek üzere;
    Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6
    Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel
    alımı yapılacaktır.

    2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan
    türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav,
    Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen
    şartları taşımaları gerekmektedir.

    3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her unvan
    için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.



    GENEL ŞARTLAR:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
    ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve
    sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
    c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
    hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
    d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
    olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
    e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
    f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
    g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.



        5) Başvuru yeri ve şekli:

        Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı
        üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
        Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

        6) Başvuru tarihleri:

        Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 27 Ağustos Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona
        erecektir.



        7) Başvuruların değerlendirilmesi:

        Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek
        puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 3
        katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
        Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
        adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar
        hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
        Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava
        ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler
        tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

        8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

        İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez
        binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.
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