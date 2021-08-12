2021 PMYO 2.500 polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr: PMYO polis alımı başvurusu başladı mı? Başvuru ücretleri...

PMYO polis alımı başvuruları başladı mı? Sorusu adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu sene PMYO polislik başvurusu için geri sayım sona eriyor. Polis Akademisi tarafından PMYO'lara gerçekleştirilecek 2500 kişilik alım için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Peki, PMYO başvurusu başladı mı? 2021 lise mezunu polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
PMYO polislik başvurusu, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Ancak polislik başvurusu için bazı şartlar olacak.
PMYO BAŞVURU DETAYLARI
Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU