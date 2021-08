Ticaret Bakanlığı 25 ilde 750 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı! En az 5 bin TL maaş...

Erkek Adaylar için;



Başlangıç çizgisi ile 4.istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 21.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 12 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun toplam uzunluğu 56.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-1)



Kadın Adaylar için;



Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 20.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 9 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun, toplam uzunluğu 52.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-2)



Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.



Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.



1.İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru bir (1) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday 5 saniye cezalandırılır.



2.İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 50 cm, uzunluğu 250 cm olarak denge aletinin üzerinde, başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar koşar. Başlama çizgisinin önünden başlayan veya bitiş çizgisine basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. Denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir.



3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden tek ayakla basarak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan adaylar kaldığı yerden devam edebilir.



4.İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m. uzunluğunda ve sırasıyla 2 m., 4 m., 6 m. ve 8 m. aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen adaylar, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır.



5.İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde bir adet (1) sağlık topu taşınmalıdır. Boş olan kasanın içine düşen sağlık topları geçerli sayılacaktır, seken topları tekrar kasaya koymak zorunlu değildir. Ancak kasanın içine düşmeyen (köşe & kenara çarpıp çıkan) sağlık topları geçerli sayılmaz. Adaylar, tamamlamadığı her sağlık topu için bitiş süresine 4 saniye eklenerek cezalandırılır.



6.İstasyon (Çift Ayak Sıçrama): Erkek adaylar, yerden yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 6 adet, kadın adaylar 4 adet çift ayak sıçrama yapar. Her eksik sıçrama için adayın bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir.



7.İstasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (erkekler için 50 cm, kadınlar için 40 cm) ve uzun olan engelin altından (erkekler için 110 cm, kadınlar için 100cm), toplamda beş (5) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Adaylar, düşürdüğü her engel için bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır.



8.İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 adet çubuk dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar her bir eksik geçiş veya çubuğu devirmesi sonucunda bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır.·

- Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dâhil edilmeyecektir.

- Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır.

- Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir.

- Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır.



Sınavın Değerlendirilmesi



Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlik sınav puanını oluşturacaktır. Bu puan (kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.