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    • Memurlar
    • 06.08.2021 11:56
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    • 06.08.2021 11:56
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    İstanbul Aydın Üniversitesi 187 öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar netleşti

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında İstanbul Aydın Üniversitesi 187 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    İstanbul’daki üniversite 187 öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 187 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler

    İSTENİLEN BELGELER:
    Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
    - Dilekçe
    - Nüfus cüzdanı örneği
    - YÖK formatında özgeçmiş
    - 2 adet fotoğraf
    - Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
    - Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
    - Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
    - Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Aydın Üniversitesi 187 öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar netleşti
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