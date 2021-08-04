İtfaiye eri olma şartları 2021 nelerdir? İtfaiyeci olmak için hangi bölüm okunmalı, KPSS'den kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde büyük paya sahip, insanların can ve mal güvenliğini koruyan itfaiyecilik çok değerli mesleklerden biridir ve bu mesleği yapmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. İşte ayrıntılar…
İTFAİYE ERİ OLMA ŞARTLARI 2021!
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.