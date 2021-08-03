İŞKUR 3 Ağustos personel alımı: 5.000 TL maaş ile personel alımları başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

İŞKUR iş ilanı sorgulama gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar diledikleri an İŞKUR e şube üstüne girebilecek a da ülke çapında il ya da ilçelerde yer alan şubelere giderek müracaat yapabilecekler. Açık adres iş ilanları üzerinden de dileyen herkes sorgulamaları yapabilecek. Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
İŞKUR 3 Ağustos personel alımı:
TÜRKSAT BT Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Güvenlik Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Konfigürasyon Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Linux - Unix Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Mobil Yazılım Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Network Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Veri Analiz Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yazılım Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yedekleme Sistem Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Mekanik İşler Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Pazarlama Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Geolocation Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021