5.000 TL maaş ile personel alımları başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar! İŞKUR 4 Ağustos personel alımı

İŞKUR yaşanan bu zorlu süreçler amacıyla vatandaşların dertlerine bir nebze de olsa merhem olabilmek amacıyla iş imkanları sunmaya devam ediyor. Yeni yayına alınan iş ilanlarına bakılacak bulunduğu vakit aranan şartları yerine getiren herkes ister çevrimiçi ister en yakın İŞKUR şubelerine giderek müracaat yapabilecek ve 5.000 TL maaş ile istihdam fırsatları elde edecek. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
İŞKUR 3 Ağustos personel alımı:
TÜRKSAT BT Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Güvenlik Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Konfigürasyon Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Linux - Unix Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Mobil Yazılım Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Network Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Veri Analiz Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yazılım Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yedekleme Sistem Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Mekanik İşler Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Pazarlama Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Geolocation Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021