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    • Memurlar
    • 01.08.2021 09:32
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    • 01.08.2021 09:37
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    2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları! AÇSHB, Çevre Bakanlığı, Polis Akademisi...

    Yayımlanan ilanlara göre kamuya kamu kurumları ve kuruluşları farklı kadrolarda alım yapacaklar. Ayrıca alımlar farklı kurumlar tarafından yapılacak. Temmuz ayının bitmesi ile birlikle daha çok ilan yayımlanarak adaylara müjde verildi. Farklı Bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığı doğrultusundan verdiği müjdeler ile de kamuya çok sayıda alım yapılacak. Kamuya alımlarda KPSS ile veya KPSS'siz yapılıyor. Buna göre KPSS puanı ile memur alımı için adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den lise için KPSSP94, ön lisans için KPSSp93 ve lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. İşte 2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları...

    takvim.com.tr
    2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları

    Ağustos ayı ile birlikte kamuya yeni iş ilanları yayımlandı. Farklı kurumlarda görevlendirilmek üzere binlerce memur, personel ve işçi alımı yapılacak. Ağustos Ayı kamu ilanları yayımlandı. Ülkemizde işsizlik oranı pandemi nedeni ile tavan yapmıştı. Pandemide yükselen işsizlik oranları ile Devlet butona bastı. Temmuz ayı itibari ile normalleşme sürecine girilmişti. Devam eden normale yakın hayatımız ile kamuya istihdam da sürat kazandı. memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanları yayımlanarak kamuya Ağustos ayı memur personel alımı ilanları amacıyla proses başladı.

    AĞUSTOS AYI KAMUYA HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

    Yayımlanan ilanlara göre kamuya kamu kurumları ve kuruluşları farklı kadrolarda alım yapacaklar. Ayrıca alımlar farklı kurumlar tarafından yapılacak.

    Alım Yapacak Kamu Kurumları:

    Aşağıdaki kurumları inceleyebilir ve yanlarında belirtilen tarihlere kadar bu kurumlara başvuru yapmanız gerekmektedir.

    AÇSHB-

    Çevre Bakanlığı-

    Cumhurbaşkanlığı-

    Kadıköy Belediyesi- 18/08/21

    MESKİ- 6/08/21

    Eğil Belediyesi- 06/08/21

    Marmaris Belediyesi- 02/08/21

    Alay Belediyesi- 10/08/21

    Karasu Belediyesi- 11/08/21

    Karaburun Belediyesi- 18/08/21

    Çayıralan Belediyesi- 6/08/21

    Konya Altınekin Belediyesi- 12/08/21

    Çorum Bayat Belediyesi- 27/08/21

    Polis Akademisi- 6/08/21

    Samsun Büyükşehir Belediyesi- 20/08/21

    Selçuklu Belediyesi- 20/08/21

    Karapınar Belediyesi- 25/08/21

    İş Bankası- 29/08/21

    Çanakkale Belediyesi- 27/08/21

    Jandarma- 8/08/21

    Altunhisar Belediyesi- 27/08/21

    Çardaklı Belediyesi- 27/08/21

    Boğaziçi Üniversitesi- 03/08/21

    TÜBİTAK- 04/08/21

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi- 01/08/21

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- 06/08/21

    İletişim Başkanlığı- 20/08/21

    Kömür İşletmeleri- 20/08/21

    Ticaret Bakanlığı- 18/08/21

    TÜBİTAK- 16/08/21

    Kırıkkale Üniversitesi- 9/08/21

    Düzce Üniversitesi- 9/08/21

    Bandırma Belediyesi- 6/08/21

        Tarım Kredi Kooperatifleri- 6/08/21

        Bülent Ecevit Üniversitesi- 10/08/21

        İzmir İZDOĞA- 4/08/21

        Kütahya Belediyesi- 2/08/21

        SGK- 13/08/21

        Hangi Kadrolarda Memur Personel Alımı Yapacak?

        Kamuya Alımlar, Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta Memuru, Düz Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Evlendirme Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker, İtfaiye Eri, Subay ve Astsubay Adayı, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Ar-Ge Personeli, Araştırma Görevlisi, Bilişim Personeli, Muhafaza Memuru, Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Ziraat Mühendisi, Kooperatif görevlisi, Proje Personeli kadrolarında alım yapılacak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        Ağustos ayı içerisinde yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına başvurular bazı genel nitelikler doğrultusunda yapılacak. Adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.

        KPSS ŞARTI NEDİR?

        Kamuya alımlarda KPSS ile veya KPSS siz yapılıyor. Buna göre KPSS Puanı İle Memur alımı için adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. KPSS siz Personel Alımı için ise adaylardan KPSS dışında farklı nitelikler talep edilmektedir.

            TÜM GÜNCEL KAMU VE ÖZEL ALIMI İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

            GÜNCEL ALIM LİSTESİ:

            Kadıköy Belediyesi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

            Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ( MESKİ ) 20 Memur Alımı İlanı Yayımlandı

            Eğil Belediyesi B Sınıfı Sürücü Belgesi İle Kadın Erkek Zabıta Memuru alacak

            Marmaris Belediyesi KPSS Puanı ile Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

            Alay Belediyesi 65 KPSS İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

            Karasu Belediyesi 70 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

            İzmir Karaburun Belediyesi 60 Puan İle VHKİ ve Evlendirme Memuru Alımı

            Çayıralan Belediyesi Lise ve Ön Lisans Mezunu Memur Alımı yapıyor!

            Konya Altınekin Belediyesi 60 ve 65 KPSS İle 6 Memur Alımı İlanı Yayımlandı

            Çorum Bayat Belediyesi Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

            Polis Akademisi 2021-2022 Öğrenci Alımı İlanı Yayımladı!

            Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı 2021

            Selçuklu Belediyesi KPSS Puanı İle 15 Düz Memur Alımı İlanı Yayımlandı

            Karapınar Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Tekniker Alımı Yapacak

            İş Bankası 2021 Yılı Memur Alımı ( Müfettiş Yardımcısı ) İlanı Yayımlandı!

            Çanakkale Belediyesi 60 KPSS İle İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alacak

            2021 Yılı JSGA ve JAMYO 912 Subay ve Astsubay Öğrenci Alımı Yapılıyor!

            Altunhisar Belediyesi 70 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı

            Boğaziçi Üniversitesi 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!

            Çardaklı Belediyesi 60 KPSS İle Zabıta Memuru Alımı İlanı
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            Haberler Memurlar 2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları! AÇSHB, Çevre Bakanlığı, Polis Akademisi...