2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları! AÇSHB, Çevre Bakanlığı, Polis Akademisi...

KPSS ŞARTI NEDİR?

Kamuya alımlarda KPSS ile veya KPSS siz yapılıyor. Buna göre KPSS Puanı İle Memur alımı için adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. KPSS siz Personel Alımı için ise adaylardan KPSS dışında farklı nitelikler talep edilmektedir.