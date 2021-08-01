2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları! AÇSHB, Çevre Bakanlığı, Polis Akademisi...

Ağustos ayı ile birlikte kamuya yeni iş ilanları yayımlandı. Farklı kurumlarda görevlendirilmek üzere binlerce memur, personel ve işçi alımı yapılacak. Ağustos Ayı kamu ilanları yayımlandı. Ülkemizde işsizlik oranı pandemi nedeni ile tavan yapmıştı. Pandemide yükselen işsizlik oranları ile Devlet butona bastı. Temmuz ayı itibari ile normalleşme sürecine girilmişti. Devam eden normale yakın hayatımız ile kamuya istihdam da sürat kazandı. memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanları yayımlanarak kamuya Ağustos ayı memur personel alımı ilanları amacıyla proses başladı.
AĞUSTOS AYI KAMUYA HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Yayımlanan ilanlara göre kamuya kamu kurumları ve kuruluşları farklı kadrolarda alım yapacaklar. Ayrıca alımlar farklı kurumlar tarafından yapılacak.
Alım Yapacak Kamu Kurumları:
Aşağıdaki kurumları inceleyebilir ve yanlarında belirtilen tarihlere kadar bu kurumlara başvuru yapmanız gerekmektedir.
Kadıköy Belediyesi- 18/08/21
MESKİ- 6/08/21
Eğil Belediyesi- 06/08/21
Marmaris Belediyesi- 02/08/21
Alay Belediyesi- 10/08/21
Karasu Belediyesi- 11/08/21
Karaburun Belediyesi- 18/08/21
Çayıralan Belediyesi- 6/08/21
Konya Altınekin Belediyesi- 12/08/21
Çorum Bayat Belediyesi- 27/08/21
Polis Akademisi- 6/08/21
Samsun Büyükşehir Belediyesi- 20/08/21
Selçuklu Belediyesi- 20/08/21
Karapınar Belediyesi- 25/08/21
İş Bankası- 29/08/21
Çanakkale Belediyesi- 27/08/21
Jandarma- 8/08/21
Altunhisar Belediyesi- 27/08/21
Çardaklı Belediyesi- 27/08/21
Boğaziçi Üniversitesi- 03/08/21
TÜBİTAK- 04/08/21
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi- 01/08/21
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- 06/08/21
İletişim Başkanlığı- 20/08/21
Kömür İşletmeleri- 20/08/21
Ticaret Bakanlığı- 18/08/21
TÜBİTAK- 16/08/21
Kırıkkale Üniversitesi- 9/08/21
Düzce Üniversitesi- 9/08/21
Bandırma Belediyesi- 6/08/21