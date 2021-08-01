KPSS koşulsuz memur alımı ilanları merak ediliyor. KPSS puanı olmayan ya da KPSS'den düşük puan almış vatandaşlar kamu dairelerinde çalışmak amacıyla ilanları araştırıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve birtakım belediyeler alım gerçekletireceğini duyurdu. İşte KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alım ilanları
1 Ağustos KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 06.08.2021
Diyarbakır Eğil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.08.2021
Muğla Marmaris Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 02.08.2021
Niğde Alay Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 10.08.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021
Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.08.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı 18.08.2021
Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 28.08.2021
Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 12.08.2021
Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.08.2021
Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı 27.08.2021
Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı 25.08.2021