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    • Memurlar
    • 01.08.2021 09:41
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    • 01.08.2021 09:41
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    1 Ağustos KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

    Türkiye İş Kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Türkiye'nin her ilinden işçi ilanlarının yer aldığı İŞKUR 2021 2021 KPSS koşulsuz memur alımı ilanları nelerdir? İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS koşulsuz memur-işçi alımı ilanları... Pandemide yükselen işsizlik oranları ile Devlet butona bastı. Temmuz ayı itibari ile normalleşme sürecine girilmişti. Devam eden normale yakın hayatımız ile kamuya istihdam da sürat kazandı. memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanları yayımlanarak kamuya Ağustos ayı memur personel alımı ilanları amacıyla süreç başladı.

    takvim.com.tr
    1 Ağustos KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

    KPSS koşulsuz memur alımı ilanları merak ediliyor. KPSS puanı olmayan ya da KPSS'den düşük puan almış vatandaşlar kamu dairelerinde çalışmak amacıyla ilanları araştırıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve birtakım belediyeler alım gerçekletireceğini duyurdu. İşte KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alım ilanları

    1 Ağustos KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 06.08.2021

    Diyarbakır Eğil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.08.2021

    Muğla Marmaris Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 02.08.2021

    Niğde Alay Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 10.08.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021

    Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.08.2021

    İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı 18.08.2021

    Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 28.08.2021

    Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 12.08.2021

    Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.08.2021

    Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı 27.08.2021

    Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı 25.08.2021

        Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı 20.08.2021

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 20.08.2021

        İçşleri Bakanlığı Göç İdaresi Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 01.08.2021

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı 20.08.2021

        Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 20.08.2021


        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

        TÜM GÜNCEL KAMU VE ÖZEL ALIMI İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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        Haberler Memurlar 1 Ağustos KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları