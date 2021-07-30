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    • Memurlar
    • 30.07.2021 10:56
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    • 30.07.2021 10:56
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    Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alımı yapacak

    Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 96 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ege Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    2-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
    3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
    4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_ elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.
    5-İlanımız "www.ege.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.
    6-(*)Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
    7-İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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