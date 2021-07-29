SGK’da kariyer hedefleyenlere müjde! KPSS şartsız, 7 farklı ilde Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine memur alımı yapılacak!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde destek ekibinde tam zamanlı ve sözleşmeli olarak yer alacak personeller istihdam edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine memur alımı 7 farklı il için yapılacak ve KPSS şartı aranmıyor olması yoğun ilgi görmesini sağladı. SGK'da kariyer hedefleyen vatandaşlar başvurular, istenen evraklar ve şartlar ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
SGK MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde, Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Söz konusu proje "Kayıtlı Kadın İstihdamını Desteklenmesi Operasyonu" çerçevesinde yürütülecektir. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamında Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve
işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecektir. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecektir.
Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.
Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
• Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,
• Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
• SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,
SGK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular için son tarih 13.08.2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır).
İstenen belgeler: