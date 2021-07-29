İBB itfaiye alımı sonuçları 2021: İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İBB itfaiye eri alımı sonucu nereden öğrenilir?

İBB 541 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ve Belediye İtfaiye Eri alımı yönetmeliğine göre en az lise mezunu adaylar içerisinden 541 kişilik kadro ile İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS Puanı ile yapılacak.

İBB Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 541 İtfaiye Eri Alımı yapacak. Bu yönde;

Lise Mezunu: 60 Kadın ve 120 Erkek İtfaiye Eri,

Ön Lisans Mezunu: 21 Erkek, 150 Kadın ile 10 Erkek/Kadın İtfaiye Eri Alımı yapılacak.

Lisans Mezunu: 20 Kadın, 50 Erkek ile 30 Erkek/Kadın itfaiye Eri Alımı yapılacak.