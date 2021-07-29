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    • Memurlar
    • 29.07.2021 10:02
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    • 29.07.2021 10:02
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    İBB itfaiye alımı sonuçları 2021: İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İBB itfaiye eri alımı sonucu nereden öğrenilir?

    İBB itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine itfaiye eri alımı yapacağını duyurmuştu. Bu bağlamda başvuru süreci tamamlanmış, yazılı ve uygulama sınavları da yapılmıştı. İtfaiye eri olmak isteyen adayların gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Sınava katılanlar, "İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye eri sınav sonucu nereden öğrenilir? Sorularının cevabını arıyor. İBB tarafından paylaşılan bilgiler sonrasında detaylar belli oldu.

    takvim.com.tr
    İBB itfaiye eri alımı sonuçları 2021:

    İBB itfaiye eri sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. 8 bin kişinin başvuruda bulunduğı sınav sonuçları için İBB tarafından bilgi paylaşıldı. İtfaiye eri olmak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye eri sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İBB İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?

    BB tarafından yapılacak sınava 8 bin 934 kişi başvurdu. Adaylar arasında 7 bin 379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Adaylar arasında sıralamaya giren 2682 aday için sınav yapıldı. Yazılı sınav, 10 Haziran 2021 Perşembe günü, uygulama sınavı ise 11/6/2021-16/7/2021 tarihleri arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 yılı itfaiye eri alımı sonuç listesini resmi internet sitesinde duyurdu.

    İBB 541 İTFAİYE ERİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İBB 541 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ve Belediye İtfaiye Eri alımı yönetmeliğine göre en az lise mezunu adaylar içerisinden 541 kişilik kadro ile İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS Puanı ile yapılacak.

    İBB Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 541 İtfaiye Eri Alımı yapacak. Bu yönde;

    Lise Mezunu: 60 Kadın ve 120 Erkek İtfaiye Eri,

    Ön Lisans Mezunu: 21 Erkek, 150 Kadın ile 10 Erkek/Kadın İtfaiye Eri Alımı yapılacak.

    Lisans Mezunu: 20 Kadın, 50 Erkek ile 30 Erkek/Kadın itfaiye Eri Alımı yapılacak.

        BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

        1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.


        2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)


        3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

        4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        DİĞER HUSUSLAR
        Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
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        Haberler Memurlar İBB itfaiye alımı sonuçları 2021: İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İBB itfaiye eri alımı sonucu nereden öğrenilir?