İBB itfaiye alımı sonuçları 2021: İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İBB itfaiye eri alımı sonucu nereden öğrenilir?

İBB itfaiye eri sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. 8 bin kişinin başvuruda bulunduğı sınav sonuçları için İBB tarafından bilgi paylaşıldı. İtfaiye eri olmak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye eri sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İBB İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?
BB tarafından yapılacak sınava 8 bin 934 kişi başvurdu. Adaylar arasında 7 bin 379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Adaylar arasında sıralamaya giren 2682 aday için sınav yapıldı. Yazılı sınav, 10 Haziran 2021 Perşembe günü, uygulama sınavı ise 11/6/2021-16/7/2021 tarihleri arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 yılı itfaiye eri alımı sonuç listesini resmi internet sitesinde duyurdu.
İBB 541 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ve Belediye İtfaiye Eri alımı yönetmeliğine göre en az lise mezunu adaylar içerisinden 541 kişilik kadro ile İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS Puanı ile yapılacak.
İBB Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 541 İtfaiye Eri Alımı yapacak. Bu yönde;
Lise Mezunu: 60 Kadın ve 120 Erkek İtfaiye Eri,
Ön Lisans Mezunu: 21 Erkek, 150 Kadın ile 10 Erkek/Kadın İtfaiye Eri Alımı yapılacak.
Lisans Mezunu: 20 Kadın, 50 Erkek ile 30 Erkek/Kadın itfaiye Eri Alımı yapılacak.