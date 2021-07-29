Hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı başvuru şartları! İŞKUR hastane personel alımı 29 Temmuz

Tüm Türkiye çapında hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta hekim olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, emniyet görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile eş güdümlü yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına namacıyla oluyor.