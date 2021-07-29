Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? KPSS puan şartı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce vatandaş bu duyurunun ardından heyecanla şartların neler olduğunu araştırır oldu. En dikkat çekenler arasında KPSS puan şartı ve lisans mezunu olması yer alıyor. İşte GSB memur alımı hakkında tüm bilgiler...
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı içerisinde 8 bin 121 kadro için memur alımının yanı sıra işçi ve personel gibi statülerde alımlar yapılacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim memuru alım süreci hakkında detaylar:
İşçi: 4 bin 346 kişi
Antrenör: 2.000 kişi
Gençlik Çalışanı: 600 kişi
Psikolog: 50 kişi
Yurt Yönetim Personeli: 652 Kişi
Spor Uzmanı: 473 kişi olmak üzere toplam da 8 bin 121 kişi bakanlık bünyesinde işe alınacak. Yapılacak alımlarda başvuru ilanları her meslek için ayrı ayrı yayımlanacak.