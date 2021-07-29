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    • Memurlar
    • 29.07.2021 13:32
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    • 29.07.2021 13:33
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? KPSS puan şartı…

    Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyenler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor ve Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 652 kadın ve erkek olmak üzere yurt yönetim personeli alınacak ve şartlar arasında KPSS puanı da yer alıyor. Tüm detayları merak edenler için GSB memur alımı şartları neler? Sorusunun cevabını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce vatandaş bu duyurunun ardından heyecanla şartların neler olduğunu araştırır oldu. En dikkat çekenler arasında KPSS puan şartı ve lisans mezunu olması yer alıyor. İşte GSB memur alımı hakkında tüm bilgiler...

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı içerisinde 8 bin 121 kadro için memur alımının yanı sıra işçi ve personel gibi statülerde alımlar yapılacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim memuru alım süreci hakkında detaylar:

    İşçi: 4 bin 346 kişi

    Antrenör: 2.000 kişi

    Gençlik Çalışanı: 600 kişi

    Psikolog: 50 kişi

    Yurt Yönetim Personeli: 652 Kişi

    Spor Uzmanı: 473 kişi olmak üzere toplam da 8 bin 121 kişi bakanlık bünyesinde işe alınacak. Yapılacak alımlarda başvuru ilanları her meslek için ayrı ayrı yayımlanacak.

        GSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru şartları bakanlık tarafından tam olarak açıklanmadı. Ancak 657 Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel hükümlere bağlı olarak alımın şartları şu şekilde:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        En az lisans mezunu olmak

        KPSS 60 puan şartını taşımak

        65 yaşından büyük olmak

        SGK'dan emekli aylığı almamak

        Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının olmamak

        Tam zamanlı çalışmaya engel durumu olmamak
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