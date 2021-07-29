Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? KPSS puan şartı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 652 memur alımı yapacak! GSB memur alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce vatandaş bu duyurunun ardından heyecanla şartların neler olduğunu araştırır oldu. En dikkat çekenler arasında KPSS puan şartı ve lisans mezunu olması yer alıyor. İşte GSB memur alımı hakkında tüm bilgiler...