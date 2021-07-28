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    • Memurlar
    • 28.07.2021 11:56
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    • 28.07.2021 11:56
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    MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB 2.553 kura sonuçları isim listesi!

    MSB PERTEM kura sonuçları, sabah saatleriyle birlikte başvuru yapan binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Günün ilk saatlerinden bu yana sonuçları öğrenmek isteyen adaylar yapılacak açıklamaya kilitlendi. Arama motorları üzerinden araştırma yapan binlerce kişi isim listesi ve sonuçların nasıl ve nereden görüntüleneceği sık sık araştırılıyor. Yapılan son açıklamada, kura çekilişinin 28 Temmuz günü düzenleneceği bilgisi verilmişti. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi internet üzerinden ilan edileceği ifade edilmişti. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MSB 2.553 kura sonuçları isim listesi hakkında bilgiler

    MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2.553 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişlerinin yapılacağı tarihe çevrilmişti. MSB'nin duyurduğu tarihte 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başladı. Binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı için başvuruda bulunarak sonuçlara kilitlendi. Kura çekilişi ve isim listesi bugün yapılan çekilişlerin hemen ardından duyurulacak. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB 2.553 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

    MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak.

    MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte işçi alımı ve kura sonuçlarına dair bilgiler;

    SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

    Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

    Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

    SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR NE YAPACAK?

    Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

    SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

    Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

    Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

        GENEL ŞARTLAR

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

        3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

        5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

        6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

        8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

        9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

        10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

        12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

            13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

            14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
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