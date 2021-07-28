Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2.553 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişlerinin yapılacağı tarihe çevrilmişti. MSB'nin duyurduğu tarihte 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başladı. Binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı için başvuruda bulunarak sonuçlara kilitlendi. Kura çekilişi ve isim listesi bugün yapılan çekilişlerin hemen ardından duyurulacak. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB 2.553 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İşte işçi alımı ve kura sonuçlarına dair bilgiler;
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.
SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR NE YAPACAK?
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.