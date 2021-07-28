Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 28.07.2021 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 10:28
    ABONE OL

    İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

    İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ÖSYM son dakika: YKS sonuçları AÇIKLANDI!
    Haberler Memurlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak