İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alımı yapacak! İşte şartlar

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 64 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)

- Özgeçmiş, (YÖK Formatında)

- ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan,

- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,

- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,

- Onaylı lisans Transkripti,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 Adet vesikalık fotoğraf,

- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

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