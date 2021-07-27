TÜBİTAK yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacağı ifade edildi. Şimdi ise başvuruya dair detaylar araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK BİLGEM personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK BİLGEM başvuru şartları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler
128 PERSONEL ALINACAK
BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak. İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.
İşte başvuru şartları ve tarihleri;
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.