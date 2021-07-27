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    • 27.07.2021 11:25
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    TÜBİTAK BİLGEM personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK BİLGEM başvuru şartları nelerdir?

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde istihdam edilmek üzere 128 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasının hemen ardından gözler başvuru şartlarına ve tarihlerine çevrildi. Peki, TÜBİTAK BİLGEM personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK BİLGEM başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

    takvim.com.tr
    TÜBİTAK BİLGEM personel alımı başvuruları ne zaman?

    TÜBİTAK yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacağı ifade edildi. Şimdi ise başvuruya dair detaylar araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK BİLGEM personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK BİLGEM başvuru şartları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler

    128 PERSONEL ALINACAK

    BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak. İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

    İşte başvuru şartları ve tarihleri;

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

    TÜBİTAK GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

    b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.

        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

        d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

        e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
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