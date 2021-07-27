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    • Memurlar
    • 28.07.2021 11:16
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    • 28.07.2021 11:16
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    MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2.553 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu akıllarda yer ediniyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Kura çekimi ise başladı. 2.553 MSB işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı için başvuruda bulunmuştu. Yapılan açıklamaya göre; kura çekilişinin 28 Temmuz'da yapılacağı duyurulmuştu. MSB işçi alımı kura çekilişi saat 10:30'ta başlayacak ve tamamlanacak. MSB işçi alımı kura sonuçlarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İşte, MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2.553 MSB işçi alımı kura sonuçları!

    MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ile ilgili son bilgiler merakla araştırılıyor. MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle erişime açılıyor. Kura çekilişinin 28 Temmuz günü düzenleneceği bilgisi verilmişti. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi internet üzerinden ilan edilecek. Haberimizden MSB işçi alımı kura sonuçları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

    İşte sonuç sorgulama ve isim listesi hakkında bilgi almak için;

    MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak.

    Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle başvuruda bulunan kişilerin erişimine açacak.

    Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

    MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

        MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

        Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

        Devletin güvenliğine karşı suçlar,

        Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

        Milli savunmaya karşı suçlar,

        Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

        Zimmet,

        İrtikap,

        Rüşvet,

        Hırsızlık,

        Dolandırıcılık,

        Sahtecilik,

        Güveni kötüye kullanma,

        Hileli iflas,

        İhaleye fesat karıştırma,

        Edimin ifasına fesat karıştırma,

        Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
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        Haberler Memurlar MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2.553 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?