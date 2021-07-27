2.553 MSB işçi alımı kura sonuçları! MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama! MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle erişime açılıyor. Kura çekilişinin 28 Temmuz günü düzenleneceği bilgisi verilmişti. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi internet üzerinden ilan edilecek. Haberimizden MSB işçi alımı kura sonuçları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.