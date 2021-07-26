TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK 128 personel alımı başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?

TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir? 2021 TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TÜBİTAK 128 personel istihdam edeceğini duyurdu ve Remsi Gazete'de yayınlandı. İlanın genel şartlarını, alım yapılacak kadroları ve başvuru süreci hakkında bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
TÜBİTAK BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.
İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK ARGE PERSONELİ ALIM ŞARTLARI
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması+(Tecrübe Yılı/15)+(10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması)=>3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.