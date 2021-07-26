İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları! Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 78.232 personel alınacak!

Bayramda İŞKUR üzerinden toplamda 78.232 bin personel alımı yapılacaktır. Alımlarla alakalı kadro detayları ve müracaat koşullarını sizler amacıyla derledik. İŞKUR, 2000 senesinde kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 senesine kadar süren meşru düzenlemelerin sonrasında kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet zamanı zamanınce Türkiye'de milyonlarca istihdamı gerçekleştiren İŞKUR, istihdam en mühim kurumlardan birisi durumuna gelmiştir.
Başvuru Şartları
Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.
Başvuru Şekli
İlgili alımlara adaylar online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmekte olup bunun için İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden mesleğe göre filtreleme yaparak ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden diğer özelliklere göre arama yaparak ilanlara erişebilir ve online başvuru yapabilirler.