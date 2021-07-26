İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları! Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 78.232 personel alınacak!

Hangi Kadrodan Kaç Kişi Alınacak?

İŞKUR üzerinden yeni ve daha önce yayınlanan aktif ilanlarda toplamda 44 bin 355 personel alımı gerçekleştirilecek olup adayların en çok alımının yapılacağı kadrolar şu şekilde ifade edilmiştir.

İşçisi (Genel)8284, Satış Danışmanı / Uzmanı1186, Temizlik Görevlisi1072, Makineci (Dikiş)929, Ön Muhasebeci920, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 732, Şoför-Yük Taşıma724, Turizm Ve Otelcilik Elemanı670, Konfeksiyon İşçisi 631, Garson (Servis Elemanı)576, Dokuma Konfeksiyon Makineci503, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 485, Paketleme işçisi474, Elektrikçi (Genel)436, Forklift Operatörü434, Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 402, Bisküvi İmalat İşçisi400, CNC Torna Tezgahı Operatörü397, Kasiyer393, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)355, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı328, Aşçı309, Ambar/Depo Görevlisi286, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)285, Büro Memuru (Genel) 278