Haftanın istihdam garantili meslek kursları! Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi! Günlük 110 lira cep harçlığı!

Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler. Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.