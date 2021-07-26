Haftanın istihdam garantili meslek kursları! Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi! Günlük 110 lira cep harçlığı!

5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
6. Genel sağlık sigortası primi,
7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.
Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.