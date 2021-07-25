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    • Memurlar
    • 25.07.2021 15:07
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    • 25.07.2021 15:07
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    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı yapıyor! Son gün 26 Temmuz! Hangi kadrolardan alım yapılacak?

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) geçtiğimiz günlerde memur alımına dair ilan paylaştı. Alımlar 9 Temmuz'da başladı, 26 Temmuz'da sona erecek. Başvuruların sona ermesine saatler kala adaylar başvuru şartlarını ve alım yapılacak kadroları araştırmaya başladı. DHMİ bünyesine katacağı kişilerden lisans mezunu şartı arıyor. Başvuruların elektronik ortamda yapılıyor ve adaylar bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Peki, DHMİ personel alımı başvuru şartları neler? DHMİ hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ personel alımı yapıyor! Son gün 26 Temmuz! Hangi kadrolardan alım yapılacak?

    DHMİ personel alımı başvuru şartları neler? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. DHMİ başvuruları 9 Temmuz'da başlamıştı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihinin 26 Temmuz'da olduğu bilgisi paylaşıldı. İlana başvuracak adaylar DHMİ işçi alımı başvuru şartlarını ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, DHMİ personel alımı başvuru şartları neler? DHMİ hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylar ve memur alımına dair bilgiler!

    DHMİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi, memur alımı başvuruları DHMİ kariyer kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel başvuru şartları 657 devlet memurları kanunun 48.maddesini taşıyor. Elektronik olarak başvuru yapmak isteyen adaylar buradan işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvurular 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

    İşte alım yapılacak kadrolar;

    HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?

    * Sinop Havalimanı Müdürlüğü : 1 kişi

    * Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü: 2 kişi

    * Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi

    * Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi

    * Şanlıurfa-Gap Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi

    * Bingöl Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi

    * Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü: 3 kişi

        2021 DHMİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        DHMİ memur alımı ilanına başvuru yapabilmek için ilk aranan şart 4 yıllık fakülte mezunu olmaktır. KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. İşte başvuru şartları;

        T.C. Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

        18 yaşını tamamlamış olmak şartları aranacak. Özel olarak ise adaylardan aşağıdaki başvuru şartları aranacak;

        Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -//www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

        Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

        Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

        Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği")

        ALIMLAR İÇİN ADAYLARA SINAV YAPILACAK!

        Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksek başlayacak şekilde bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Sınavlara çağırılan adaylar listesi ve sınav tarihleri DHMİ resmi internet sayfasından ilan edilecek. Sizde alımlar için detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıda bulunan ilanı ziyaret edebilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı yapıyor! Son gün 26 Temmuz! Hangi kadrolardan alım yapılacak?