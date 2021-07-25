Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı yapıyor! Son gün 26 Temmuz! Hangi kadrolardan alım yapılacak?

DHMİ personel alımı başvuru şartları neler? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. DHMİ başvuruları 9 Temmuz'da başlamıştı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihinin 26 Temmuz'da olduğu bilgisi paylaşıldı. İlana başvuracak adaylar DHMİ işçi alımı başvuru şartlarını ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, DHMİ personel alımı başvuru şartları neler? DHMİ hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylar ve memur alımına dair bilgiler!
DHMİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, memur alımı başvuruları DHMİ kariyer kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel başvuru şartları 657 devlet memurları kanunun 48.maddesini taşıyor. Elektronik olarak başvuru yapmak isteyen adaylar buradan işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvurular 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.
İşte alım yapılacak kadrolar;
HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?
* Sinop Havalimanı Müdürlüğü : 1 kişi
* Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü: 2 kişi
* Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi
* Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi
* Şanlıurfa-Gap Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi
* Bingöl Havalimanı Müdürlüğü: 1 kişi
* Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü: 3 kişi