Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı yapıyor! Son gün 26 Temmuz! Hangi kadrolardan alım yapılacak?

2021 DHMİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DHMİ memur alımı ilanına başvuru yapabilmek için ilk aranan şart 4 yıllık fakülte mezunu olmaktır. KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. İşte başvuru şartları;

T.C. Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak şartları aranacak. Özel olarak ise adaylardan aşağıdaki başvuru şartları aranacak;

Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -//www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği")

ALIMLAR İÇİN ADAYLARA SINAV YAPILACAK!

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksek başlayacak şekilde bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Sınavlara çağırılan adaylar listesi ve sınav tarihleri DHMİ resmi internet sayfasından ilan edilecek. Sizde alımlar için detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıda bulunan ilanı ziyaret edebilirsiniz.