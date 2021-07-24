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    • Memurlar
    • 24.07.2021 08:33
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    • 24.07.2021 08:33
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    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi alım ilanı (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Açıklama geldi! İşe alım yapılacak...

    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi:

    İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 17.07.2021
    İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru): 31.07.2021
    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
    Profesör İçin:
    •Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
    •T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
    •YÖK Formatında Özgeçmiş
    •Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
    •Fotoğraf (5 Adet)
    •Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
    •Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
    •İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

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