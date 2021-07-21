Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 21.07.2021 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 23:29
    ABONE OL

    SGK’da kariyer hedefleyenlere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu 45 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

    Memur olma hayaliyle yanıp tutuşanlar kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladığı güncel ilanları yakından takip ediyor. SGK’da kariyer hedefleyenlere müjdeli haber geldi ve personel alımı yapacaklarını, başvuruların alındığını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu bir proje kapsamında 45 personel alımı yapacak. "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde, destek ekibinde görevlendirilmek üzere personel alımları yapılacak. İşte SGK’nın bu projesinde yer almak isteyenlerin merak ettiği başvuru şartları…

    takvim.com.tr
    SGK’da kariyer hedefleyenlere müjde!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 45 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi heyecanla başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde sözleşmeli tam zamanlı olarak çalışacak 45 personel istihdam edecek ve konuya dair detaylar merak konusu oldu. SGK personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

    SGK 45 PERSONEL ALIMI

    Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde SGK'ya sözleşmeli personel alınacak. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacak.

    Proje kapsamında Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.

    Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecek. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu olmayacak. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacak.

    SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

    Birden fazla pozisyona başvurmak isteyen adaylar, her pozisyona ayrı başvuru yapacak. Adaylar, en fazla üç adet pozisyona başvuru yapılabilecek. Tüm başvurular tek bir zarf ile yapılacak olup zarfın üzerinde pozisyonların tercih önceliği belirtilecek.

    Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecek. Başvurular için son tarih 13.08.2021 mesai bitimi olarak belirlendi. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacak. İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir.

    "Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
    Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı
    Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara"

        BAŞVURUDA İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

        - "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş Formu"

        - Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

        - İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

        - Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

        - Kimlik belgesinin fotokopisi

        - Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

        - Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

        - Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

        - Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

        - Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

        Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

        İŞTE ŞARTLAR...
        - Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

        - Kamu haklarından mahrum olmamak,

        - Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

        - Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

        - SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aslan ailesinde yavru sevinci
        Haberler Memurlar SGK’da kariyer hedefleyenlere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu 45 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…