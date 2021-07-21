SGK’da kariyer hedefleyenlere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu 45 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

Proje kapsamında Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.



Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecek. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu olmayacak. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacak.



SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU



Birden fazla pozisyona başvurmak isteyen adaylar, her pozisyona ayrı başvuru yapacak. Adaylar, en fazla üç adet pozisyona başvuru yapılabilecek. Tüm başvurular tek bir zarf ile yapılacak olup zarfın üzerinde pozisyonların tercih önceliği belirtilecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecek. Başvurular için son tarih 13.08.2021 mesai bitimi olarak belirlendi. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacak. İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir.



"Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara"