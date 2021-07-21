İŞKUR TYP alımları ne zaman? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılıyor?

Nasıl Başvurulur?

Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir.

İlgili ilanlara erişmek, başvuru yapmak ve diğer TYP kadro ilanlarını görmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx