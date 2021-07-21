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    • 21.07.2021 20:59
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    İŞKUR TYP alımları ne zaman? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılıyor?

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla İŞKUR TYP alımları ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR, çevre temizliği görevini yapacak olanlar için belirli tarihlerde başvurular açıyor. Açılımı Toplum Yararına Programlar olan bu ilanlarda çevre temizliğinin yanı sıra daha pek çok kadrolar için de alım yapılıyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP alımları ne zaman?

    İŞKUR TYP alımları ne zaman? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Toplum Yararına Programlar kapsamında katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme de yapılır. İŞKUR TYP alımları hakkında son gelişmeler, katılım şartları, hangi kadroların yer aldığı gibi detaylar haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam edilmektedir. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında,

    Türk vatandaşı olmak,
    İŞKUR'a kayıtlı olmak,
    18 yaşını bitirmiş olmak,
    Emekli olmamak,
    Emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak,
    açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak,
    şartlarını adayların sağlanması istenmektedir.

        Nasıl Başvurulur?

        Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir.

        İlgili ilanlara erişmek, başvuru yapmak ve diğer TYP kadro ilanlarını görmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.

        https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

        2021 TYP İlanları Ne Zaman Yayınlanır?

        TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2020 yılında Pandemi sebebi ile bir çok alımlarda kısıtlanma yapılmış olup özellikle okulların açıkmaması nedeni ile Toplum Yararı Programı adı altında alımlar yapılmadı. Ancak Yüz Yüze eğitimin başlaması ile birlikte Milii Eğitim Bakanlığında yeni alımların yapılması ön görülmektedir.

        Şu anki Virüs tablosuna ve normalleşme sürecine bakıldığında ise yeni alımların Eylül 2021 yapılması bekleniyor.

        TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

        Çevre temizliği
        Kamusal altyapının yenilenmesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
        Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
        Ağaçlandırma
        Park düzenlemeleri
        Vadi ve dere ıslahı
        Erozyon engelleme çalışmaları
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