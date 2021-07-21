İŞKUR TYP alımları ne zaman? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Toplum Yararına Programlar kapsamında katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme de yapılır. İŞKUR TYP alımları hakkında son gelişmeler, katılım şartları, hangi kadroların yer aldığı gibi detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam edilmektedir. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında,
Türk vatandaşı olmak,
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Emekli olmamak,
Emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak,
açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak,
şartlarını adayların sağlanması istenmektedir.