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    • Memurlar
    • 23.07.2021 08:42
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    • 23.07.2021 08:42
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    İŞKUR iş başvuru formu ve BİM iş ilanları! En az 5000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR iş müracaat formu ve BİM iş ilanları sayfamızda yer alıyor. BİM marketleri binlerce çalışanı ile bilhassa genç nüfus iş istihdamı gerçekleştirmektedir. Her sene binlerce şahsa iş olanağı yayınlayan BİM bu sene amacıylade Türkiye Genelinde doğusundan batısına bir çok ilde personel alımı yapacak. BİM Personel Alımı amacıyla yayınladığı her ilan amacıyla değişik müracaat şartları talep etmektedir. BİM'de çalışmak ve iş müracaatı gerçekleştirmek isteyenler anında alt kısımda paylaştığımız linki kullanarak BİM kariyer sayfasını ziyaret edebilir bu iş ilanı ile ilgili daha çok bilgiye sahip olabilirler.

    takvim.com.tr
    En az 5000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

    BİM market peşi sıra personel alımları amacıyla açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim marketlerin çoğu ilde tespit edilen şubelerine personel alınacağı duyuruldu. En az ilköğretim mezunu işçi alımlarının yanında lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından farklı meslek gruplarında personel alımları yapılacak. Mesleğe ve kadroya göre maaşlar 3500 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.

    BİM KARİYER SAYFASINDAN YAYIMLANDI AÇIK POZİSYONLAR

    BİM bünyesinde çalışmak isteyen adayları bilmeleri gereken ilk başlık, ilanların iki farklı platform üzerinden adaylara duyurulması.

    Market zinciri İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlarla farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını bildiriyor. Ancak ilan edilen esas alımlar BİM Kariyer sitesinden yayımlanıyor. BİM kariyer sayfası firmanın kendi internet sitesi olup tüm başvuru işlemleri, şartlar ve ilan edilen kadrolar günlük yayımlanıyor.

    Bu Bilgiler Işığında;

    BİM'de çalışmak isteyenler için yayımlanan iş ilanları arasında hem market personeli pozisyonları bulunuyor hemde genel müdürlük ve farklı birimlerde görevlendirmek üzere çeşitli kadrolarda personel alım duyuruları yayımlanıyor.

        Market Personeli Kadroları

        Şirketin kendi sitesinden ilan ettiği duyurularda Türkiye geneli çok sayıda şehirde personel ihtiyacı olduğunu bildirdi. İlan edilen açık kadrolar arasında "Satış Elemanı, Taze Gıda Personeli, Kasa Reyon Personeli, Bölge Mağaza Personeli, Toplama Şef Yardımcısı, Depo Personeli, Kozmetik Personeli, Unlu Mamüller Personeli, Meyve-Sebze Personeli, Et-Şarküteri Personeli, " pozisyonları yer alıyor.

        Genel Müdürlük ve Market Dışı Personel Kadroları

        BİM farklı birimlerinde görevlendirmek üzere "Sevkiyat Şefi, Mağaza Geliştirme Asistanı (Resmi İşlemler),Bordro ve Özlük İşleri Elemanı, Muhasebe Asistanı, İhtiyaç (Kategori) Asistanı-Kişisel Bakım, Tedarik Sistemleri Asistanı, Lojistik Asistanı, İşe Alım Asistanı, Reklam Asistanı (Kıdemli), Bilgi İşlem Operatörü, Mağaza Geliştirme Asistanı, " kadrolarında alım yapacak.

        MAAŞ OLANAKLARI

        BİM bünyesinde çalışmaya başlayacaklar için maaş olanakları oldukça değişiyor. Alınacak kadro, ilana başvuru yapacak kişinin deneyim ve diğer özellikleri, görev yapacağı il ve benzeri etmenler alınacak maaşın tutarını belirliyor. Ancak BİM personellerine görevlerine göre yüksek tutarda ücret ödemesi yapıyor.

        BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

        İlanlara başvuru yapacak adaylar aşağıda yer alan bağlantıya tıklayacaklar. Bu bağlantı üzerinden BİM iş ilanlarına ulaşacaklar. Ardından kendi illerinde ve mesleklerinde yayımlanan ilanları bulacak adaylar BİM'in kendi sitesinden başvurularını yapacaklar.

        Başvuru adresi

        https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx
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        Haberler Memurlar İŞKUR iş başvuru formu ve BİM iş ilanları! En az 5000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?