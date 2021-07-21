İŞKUR iş başvuru formu ve BİM iş ilanları! En az 5000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

BİM market peşi sıra personel alımları amacıyla açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim marketlerin çoğu ilde tespit edilen şubelerine personel alınacağı duyuruldu. En az ilköğretim mezunu işçi alımlarının yanında lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından farklı meslek gruplarında personel alımları yapılacak. Mesleğe ve kadroya göre maaşlar 3500 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.
BİM KARİYER SAYFASINDAN YAYIMLANDI AÇIK POZİSYONLAR
BİM bünyesinde çalışmak isteyen adayları bilmeleri gereken ilk başlık, ilanların iki farklı platform üzerinden adaylara duyurulması.
Market zinciri İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlarla farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını bildiriyor. Ancak ilan edilen esas alımlar BİM Kariyer sitesinden yayımlanıyor. BİM kariyer sayfası firmanın kendi internet sitesi olup tüm başvuru işlemleri, şartlar ve ilan edilen kadrolar günlük yayımlanıyor.
Bu Bilgiler Işığında;
BİM'de çalışmak isteyenler için yayımlanan iş ilanları arasında hem market personeli pozisyonları bulunuyor hemde genel müdürlük ve farklı birimlerde görevlendirmek üzere çeşitli kadrolarda personel alım duyuruları yayımlanıyor.