İBB itfaiye eri sınav sonuçları açıklandı mı? İBB 541 itfaiye eri alımı sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 8 bin kişinin başvuru yaptığı ve şartları taşıyanlardan sınav katılanların olduğu, İBB 541 itfaiye eri alımı kariyerini hedefleyen vatandaşlar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
İBB İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?
BB tarafından yapılacak sınava 8 bin 934 kişi başvurdu. Adaylar arasında 7 bin 379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Adaylar arasında sıralamaya giren 2682 aday için sınav yapıldı. Yazılı sınav, 10 Haziran 2021 Perşembe günü, uygulama sınavı ise 11/6/2021-16/7/2021 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İBB 541 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ve Belediye İtfaiye Eri alımı yönetmeliğine göre en az lise mezunu adaylar içerisinden 541 kişilik kadro ile İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Alımlar Düşük KPSS Puanı ile yapılacak.
BB Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 541 İtfaiye Eri Alımı yapacak. Bu yönde;