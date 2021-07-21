En az 5000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR iş başvuru formu ve BİM iş ilanları!

MAAŞ OLANAKLARI

BİM bünyesinde çalışmaya başlayacaklar için maaş olanakları oldukça değişiyor. Alınacak kadro, ilana başvuru yapacak kişinin deneyim ve diğer özellikleri, görev yapacağı il ve benzeri etmenler alınacak maaşın tutarını belirliyor. Ancak BİM personellerine görevlerine göre yüksek tutarda ücret ödemesi yapıyor.

BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

İlanlara başvuru yapacak adaylar aşağıda yer alan bağlantıya tıklayacaklar. Bu bağlantı üzerinden BİM iş ilanlarına ulaşacaklar. Ardından kendi illerinde ve mesleklerinde yayımlanan ilanları bulacak adaylar BİM'in kendi sitesinden başvurularını yapacaklar.

Başvuru adresi

https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx