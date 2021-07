Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.



Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Başvuru Adresleri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112), E-posta: bilgi.personel@manas.edu.kg (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz)

