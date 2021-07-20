İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları! Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 99.782 personel alınacak!

Başvuru Şartları

Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.