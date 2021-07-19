19 Temmuz Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

Gümrük muhafaza memuru nasıl olunur?

Gümrük muhafaza memuru olmak için öncelikle; 4 yıllık siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, idari ve iktisadi bilimler ve işletme bölümlerinden YÖK denkliği olan yurt dışı ya da yurt içi üniversitelerden mezun olunması gerekmektedir. Akabinde KPSS sınavına girerek yeterli puanı almanız gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınlamış olduğu ilanlarda genel olarak 70 puan şartı koymaktadır. Daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ilanlar takip edilmeli ve bunlara başvuruda bulunulmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde binlerce gümrük muhafaza memuru görev almaktadır ve her sene bu kişilere ek olarak yeni alımlar gerçekleştirmektedirler. Özetle saydığımız bölümlerden mezun olur ve KPSS'de yeterli puanı alırsanız sizler de gümrük muhafaza memuru olarak çalışma imkanı elde edebilirsiniz. Bunların dışında gümrük muhafaza memuru olma şartları yani kimler gümrük muhafaza memuru olabilir aşağıda verilmiştir.