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    • Memurlar
    • 19.07.2021 09:07
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    • 19.07.2021 09:07
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    19 Temmuz Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

    Son zamanlarda hızla popüler hale gelen bir diğer meslek grubu da gümrük muhafaza memurluğudur. Özellikle küreselleşme ile birlikte artan ticari ilişkiler, gümrük birliklerinin önemi arttırmış olup bu kapsamda gümrük muhafaza memurluğu da en çok merak edilen mesleklerden biri haline gelmiştir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı ilanı için detayları açıkladı. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

    takvim.com.tr
    Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru şartları açıklandı!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

    Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

    Gümrük Muhafaza Memuru Olmak

    Gümrük muhafaza memurları, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak görev yapan özel kolluk kuvvetleri olarak ifade edilmekte olup sınırlarda, liman ve havaalanlarında çalışmaktadırlar. Buralarda bagaj kontrolü, sınır kapılarında mazot ölçüm olmak üzere birçok görevleri bulunmaktadır.

        Gümrük muhafaza memuru olmak için üniversitelerin hukuk, idari ve iktisadi bilimler, gümrük ve lojistik ve benzeri bölümlerinden en az 4 yıllık olanlarını bitirmeleri gerekmektedir. Daha sonra ilan açılması durumunda 30 yaşından gün almamış olmak, erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda en az 165 cm boya sahip olmak be KPSS P3 puan türünden de en az 70 puan almış olmak şartlarını sağlamaları durumunda sınavlarda başarılı olanlar kadroya atanmaktadır.

        Gümrük muhafaza memuru nasıl olunur?

        Gümrük muhafaza memuru olmak için öncelikle; 4 yıllık siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, idari ve iktisadi bilimler ve işletme bölümlerinden YÖK denkliği olan yurt dışı ya da yurt içi üniversitelerden mezun olunması gerekmektedir. Akabinde KPSS sınavına girerek yeterli puanı almanız gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınlamış olduğu ilanlarda genel olarak 70 puan şartı koymaktadır. Daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ilanlar takip edilmeli ve bunlara başvuruda bulunulmalıdır.

        Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde binlerce gümrük muhafaza memuru görev almaktadır ve her sene bu kişilere ek olarak yeni alımlar gerçekleştirmektedirler. Özetle saydığımız bölümlerden mezun olur ve KPSS'de yeterli puanı alırsanız sizler de gümrük muhafaza memuru olarak çalışma imkanı elde edebilirsiniz. Bunların dışında gümrük muhafaza memuru olma şartları yani kimler gümrük muhafaza memuru olabilir aşağıda verilmiştir.
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        Haberler Memurlar 19 Temmuz Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar