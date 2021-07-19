KPSS'li KPSS şartsız 2021 Temmuz ayı kamuya 15 bin memur, personel, işçi alımı! Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları...

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Temmuz ayı memur personel işçi alımları için adaylar özellikle KPSS şartını merak ediyor. Adaylardan bazı ilanlar için KPSS Şartı aranıyorken bazı ilanlarda KPSS Şartı aranmıyor ve KPSS siz Memur Alımı yapılıyor.

Ancak genel olarak Kamuya alımlarda KPSS Şartı yer almaktadır. 2021 yılı temmuz ayı için ise 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise Mezunu için P94, Ön Lisans Mezunu için P93 ve Lisans mezunu için P3 puan türünden en az 50, 60 ve 70 puan almış olmaları gereklidir.

TEMMUZ AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI İLANLARININ TAMAMI VE DETAYLARI BURADA