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    • Memurlar
    • 19.07.2021 11:49
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    • 19.07.2021 11:49
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    KPSS'li KPSS şartsız 2021 Temmuz ayı kamuya 15 bin memur, personel, işçi alımı! Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları...

    Kamuya memur personel alımları devam ediyor. Temmuz ayı başından beri ve Haziran ayında da devam eden kamu personeli alımı ilanlarına göre 15 bin 950 kişilik boş kadro ile kamuya memur alımı, personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Hem de ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde alım yapılacak. 2021 yılı itibari ile bildiğiniz gibi kamuya alımlarda biraz düşüş yaşandı. Pandemi sürecinde kamuya alımların azalması adayları Özel sektöre yöneltti. İşte belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları personel alımı kadroları...

    KPSS'li KPSS şartsız 2021 Temmuz ayı kamuya 15 bin 950 memur, personel, işçi alınıyor!

    Temmuz ayı kamuya memur personel ve işçi alımları devam ediyor. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 15 bin 950 memur personel alınacak olup şartlar ve kadro dağılımı şöyle. Söz konusu alımlar için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar aranacak.


    HANGİ KURUM VE BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?

    2021 yılı itibari ile bildiğiniz gibi kamuya alımlarda biraz düşüş yaşandı. Pandemi sürecinde kamuya alımların azalması adayları Özel sektöre yöneltti. Ancak 1 temmuz 2021 tarihi ile normalleşme sürecinde Kamuya Memur alımları hız kazanarak yeni ilanlar yayımlandı. Bu yönde kamuya alımlar,

    Belediyeler,

    Üniversiteler,

    Bakanlıklar,

    Kamu Kurum ve Kuruluşları

    Tarafından yapılacak.

    Alım Yapacak Belediyeler:

    Belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Mimar gibi kadrolarda yapılmaktadır. Buna göre, Akıncılar Belediyesi, Şarkışla Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Yıldıztepe Belediyesi, Gediz Belediyesi, Eğil Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Güngören Belediyesi, Alay Belediyesi, Karasu Belediyesi, Azatlı Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Altınekin Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyelerine alım yapacaklar.

        Alım Yapacak Üniversiteler:

        Üniversiteler bünyelerindeki eksikliği karşılamak için Sözleşmeli olarak Sağlık Personeli alımı yapıyorlar. Bu kapsamda alımlar,

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

        Boğaziçi Üniversitesi,

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

        Alım Yapacak Bakanlıklar:

        Bakanlıklar farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Alımlar farklı niteliklerde yapılacak olup alımlar için KPSS şartı aranıyor. Bu kapsamda alımlar,

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

        İçişleri Bakanlığı,

        Aile ve Çalışma Bakanlığı,

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Söz konusu alımlar için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar aranacak.

        Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

        Temmuz ayı memur personel işçi alımları için adaylar özellikle KPSS şartını merak ediyor. Adaylardan bazı ilanlar için KPSS Şartı aranıyorken bazı ilanlarda KPSS Şartı aranmıyor ve KPSS siz Memur Alımı yapılıyor.

        Ancak genel olarak Kamuya alımlarda KPSS Şartı yer almaktadır. 2021 yılı temmuz ayı için ise 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise Mezunu için P94, Ön Lisans Mezunu için P93 ve Lisans mezunu için P3 puan türünden en az 50, 60 ve 70 puan almış olmaları gereklidir.

        TEMMUZ AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI İLANLARININ TAMAMI VE DETAYLARI BURADA
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        Haberler Memurlar KPSS'li KPSS şartsız 2021 Temmuz ayı kamuya 15 bin memur, personel, işçi alımı! Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları...