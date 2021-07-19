KPSS'li KPSS şartsız 2021 Temmuz ayı kamuya 15 bin memur, personel, işçi alımı! Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları...

Temmuz ayı kamuya memur personel ve işçi alımları devam ediyor. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 15 bin 950 memur personel alınacak olup şartlar ve kadro dağılımı şöyle. Söz konusu alımlar için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar aranacak.
HANGİ KURUM VE BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?
2021 yılı itibari ile bildiğiniz gibi kamuya alımlarda biraz düşüş yaşandı. Pandemi sürecinde kamuya alımların azalması adayları Özel sektöre yöneltti. Ancak 1 temmuz 2021 tarihi ile normalleşme sürecinde Kamuya Memur alımları hız kazanarak yeni ilanlar yayımlandı. Bu yönde kamuya alımlar,
Belediyeler,
Üniversiteler,
Bakanlıklar,
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Tarafından yapılacak.
Alım Yapacak Belediyeler:
Belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Mimar gibi kadrolarda yapılmaktadır. Buna göre, Akıncılar Belediyesi, Şarkışla Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Yıldıztepe Belediyesi, Gediz Belediyesi, Eğil Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Güngören Belediyesi, Alay Belediyesi, Karasu Belediyesi, Azatlı Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Altınekin Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyelerine alım yapacaklar.