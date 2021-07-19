60 binden fazla kişiye yeni istihdam fırsatı! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları… 20 Temmuz İŞKUR’dan büyük müjde

İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları: İŞKUR yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlar amacıyla müjdeli haberleri vermeye başladı. Bu sefer de 63 binin üstünde vatandaşa yeni istihdam fırsatı geliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu anlarda iş problemleri ile yüz yüze kalan binlerce vatandaşın yüzleri gülecek. İnternet sayfası üstünden anlık olarak başvurular uygulanabilecek bulunduğu gibi bir yandan da İŞKUR şubelerine giderek anlık olarak başvurular uygulanabilecek. Hem kamu hem de özel sektör amacıyla alımlar yapılacak. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Açık iş ilanları…
İşkur işverenler ile iş arayan vatandaşların hız kesmeden bir araya gelmesine yardımcı oluyor. 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kaldırılması ardından özel sektörde personel alımlar için kolları sıvadı. Bu anlarda açık iş ilanları temmuz ayı itibari ile tam 63 bine kadar ulaştı. Başvurular hala devam ediyor.İşkur üzerinde iş arayanlar ile iş verenlerin buluştuğu ortak bir alan olarak dikkatleri çekiyor.
Anlık olarak vatandaşlar bu iş ilanları arasından kendilerine en uygun olanlara başvurularını yapabiliyorlar. İlla şubelere girmek zorunda kalmadan herkes aranan genel ve özel şartları yerine getiriyorsa online olarak başvurularını yapabilecekler. Güncel iş ilanlarına erişim sağlamak isteyen vatandaşlar online olarak sisteme giriş yapabilir ve arama platformu üzerinden kendileri için en uygun olan kriterleri doldurarak başvuru adımlarını yerine getirebilirler.