60 binden fazla kişiye yeni istihdam fırsatı! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları… 20 Temmuz İŞKUR’dan büyük müjde

İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları: İŞKUR yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlar amacıyla müjdeli haberleri vermeye başladı. Bu sefer de 63 binin üstünde vatandaşa yeni istihdam fırsatı geliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu anlarda iş problemleri ile yüz yüze kalan binlerce vatandaşın yüzleri gülecek. İnternet sayfası üstünden anlık olarak başvurular uygulanabilecek bulunduğu gibi bir yandan da İŞKUR şubelerine giderek anlık olarak başvurular uygulanabilecek. Hem kamu hem de özel sektör amacıyla alımlar yapılacak. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.