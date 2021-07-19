19 Temmuz İŞKUR’dan büyük müjde: 60 binden fazla kişiye yeni istihdam fırsatı! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları

İŞKUR yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlara müjdeli haberleri vermeye başladı. Bu sefer de 63 binin üstünde vatandaş için yeni istihdam fırsatı geliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu anlarda iş problemleri ile yüz yüze kalan binlerce vatandaşın yüzleri gülecek. İnternet sayfası üstünden anlık olarak başvurular uygulanabilecek bulunduğu gibi bir yandan da İŞKUR şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.