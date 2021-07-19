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    • Memurlar
    • 19.07.2021 10:44
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    • 19.07.2021 10:44
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    19 Temmuz İŞKUR’dan büyük müjde: 60 binden fazla kişiye yeni istihdam fırsatı! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları

    İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları: İŞKUR yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlar amacıyla müjdeli haberleri vermeye başladı. Bu sefer de 63 binin üstünde vatandaşa yeni istihdam fırsatı geliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu anlarda iş problemleri ile yüz yüze kalan binlerce vatandaşın yüzleri gülecek. İnternet sayfası üstünden anlık olarak başvurular uygulanabilecek bulunduğu gibi bir yandan da İŞKUR şubelerine giderek anlık olarak başvurular uygulanabilecek. Hem kamu hem de özel sektör amacıyla alımlar yapılacak. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

    takvim.com.tr
    19 Temmuz İŞKUR’dan büyük müjde: 60 binden fazla kişiye...

    İŞKUR yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlara müjdeli haberleri vermeye başladı. Bu sefer de 63 binin üstünde vatandaş için yeni istihdam fırsatı geliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu anlarda iş problemleri ile yüz yüze kalan binlerce vatandaşın yüzleri gülecek. İnternet sayfası üstünden anlık olarak başvurular uygulanabilecek bulunduğu gibi bir yandan da İŞKUR şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.


    Açık iş ilanları…

    İşkur işverenler ile iş arayan vatandaşların hız kesmeden bir araya gelmesine yardımcı oluyor. 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kaldırılması ardından özel sektörde personel alımlar için kolları sıvadı. Bu anlarda açık iş ilanları temmuz ayı itibari ile tam 63 bine kadar ulaştı. Başvurular hala devam ediyor.İşkur üzerinde iş arayanlar ile iş verenlerin buluştuğu ortak bir alan olarak dikkatleri çekiyor.

    Anlık olarak vatandaşlar bu iş ilanları arasından kendilerine en uygun olanlara başvurularını yapabiliyorlar. İlla şubelere girmek zorunda kalmadan herkes aranan genel ve özel şartları yerine getiriyorsa online olarak başvurularını yapabilecekler. Güncel iş ilanlarına erişim sağlamak isteyen vatandaşlar online olarak sisteme giriş yapabilir ve arama platformu üzerinden kendileri için en uygun olan kriterleri doldurarak başvuru adımlarını yerine getirebilirler.

        İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

        Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        AÇIK İŞ İLANLARI İŞKUR

        https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
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