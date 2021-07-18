En az 3.750 TL maaş ile 1500 aşçı alımı ilanı yayımlandı! Aşçı, aşçı yamağı, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları

Bildiğinizi gibi aşçılık çok mübarek bir meslek olmakla eş güdümlü hiç bir vakit krize uğramayacak ve heryerde gereksinim duyurulan bir meslektir. Hele ki mesleğinizde yetenekli ve becereli iseniz bir mühendisten bile daha çok kazanabilirsiniz. Aşçılık mesleğinde mezuniyet mühim değildir. Önemli olan yetenek ve yetenek. Fakat kurum ve kuruluşlar malesef mezuniyet koşulu aramakta. Bu kapsamda 1500 aşçı alımı ilanına müracaat yapacak adayların, ilköğretim, lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmaları gereklidir. Aşçı mesleğinde çalışma alanları ve iş bulma olanakları ile aşçılık mesleği ile ilgili eğitimlerin nasıl ve nerede alınabileceği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...
AŞÇI ALIMI ALAN DAĞILIMI:
Aşçı 881
Aşçı (Özel Hizmet) 6
Aşçı Yamağı (Çırağı) 19
Aşçı Yardımcısı 571
Aşçı (Yöresel Mutfak) 6
Aşçıbaşı 15
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Aşçı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Ekip Çalışmasına yatkın olmak, Her zaman güleryüzlü ve tamamen işine odaklanabilen, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bazı alanlarda İŞKUR tarafından verilen Aşçılık belgesine sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak gibi şartlar aranacak.