Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla iletişim uzman yardımcısı alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak iletişim uzman yardımcılarının sınavla alınacağı ancak sınava girmek için KPSS şartı aranmadığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletişim uzman yardımcısı sınav ilanı başvurusu için bilgiler

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,

- İletişim fakültelerinden,

- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden,

- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar "ön eleme yazılı yarışma" sınavına davet edilecektir.

(3) İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.

(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.

(6) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

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