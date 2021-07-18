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    • Memurlar
    • 19.07.2021 08:05
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    • 19.07.2021 08:06
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    Aşçı, aşçı yamağı, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları! En az 3.750 TL maaş ile 1500 aşçı alımı ilanı yayımlandı!

    Bildiğinizi gibi aşçılık çok mübarek bir meslek olmakla eş güdümlü hiç bir vakit krize uğramayacak ve heryerde gereksinim duyurulan bir meslektir. Hele ki mesleğinizde yetenekli ve becereli iseniz bir mühendisten bile daha çok kazanabilirsiniz. Aşçılık mesleğinde mezuniyet mühim değildir. Önemli olan yetenek ve yetenek. Fakat kurum ve kuruluşlar malesef mezuniyet koşulu aramakta. Bu kapsamda 1500 aşçı alımı ilanına müracaat yapacak adayların, ilköğretim, lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmaları gereklidir. Aşçı mesleğinde çalışma alanları ve iş bulma olanakları ile aşçılık mesleği ile ilgili eğitimlerin nasıl ve nerede alınabileceği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

    En az 3.750 TL maaş ile 1500 aşçı alımı ilanı yayımlandı!

    Aşçı alımları başladı. Bir çok bireyin beklediği aşçı alımları amacıyla süreç başlayarak kamuoyuna duyuruldu. Bu yönde İŞKUR büyük rol oynamakta ve müracaatları kabul ederek alakalı kuruluşlara ulaştırmaktadır. Yayımlanan ilanlara göre farklı alanlarda en az 3750 TL maaş İle aşçı alımları yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan aşçı meslek bilgi dosyasını, sizlere aşçılık mesleği hakkında genel bir bilgi vermesi amacı ile haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Aşçı, mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sağlık koşullarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme yeterliliklerine sahip nitelikli kişidir.

    AŞÇI ALIMI ALAN DAĞILIMI:

    Aşçı 881

    Aşçı (Özel Hizmet) 6

    Aşçı Yamağı (Çırağı) 19

    Aşçı Yardımcısı 571

    Aşçı (Yöresel Mutfak) 6

    Aşçıbaşı 15

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Aşçı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Ekip Çalışmasına yatkın olmak, Her zaman güleryüzlü ve tamamen işine odaklanabilen, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bazı alanlarda İŞKUR tarafından verilen Aşçılık belgesine sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak gibi şartlar aranacak.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Aşçı alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili adrese giriş yaptıktan sonra MESLEK yazan kısma AŞÇI yazarak ilgili alanlara ve İlanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

        AŞÇI MAAŞLARI NE KADAR?

        Özel sektörde 5 yıldızlı bir otelde görev alan şef garsonların aldıkları aylık maaş yaklaşık olarak 4000 TL ile 10000 TL arasında değişmektedir. Tabiki bu net bir rakam değildir. Firmaların size verecekleri teklifler, sizin bilgi ve aşçılık konusundaki tecrübeleriniz alacağınız ücrete net bir sayı getirebilecektir.

        AŞÇININ GÖREVLERİ

        - Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder.

        - Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder.

        - Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar.

        - Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir.

        - Yemeklerde kullanılacak sosları önceden hazırlar.

        - Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)

        - Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler.

        - Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar.

        - Zamanında tüketilmeyen yiyecekleri imha eder.

        - Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya yaptırır.

        - Bir sonraki gün yapılacak yemeklerin listesini hazırlar ve gerekli malzemelerin siparişini verir.

            AŞÇI MESLEĞİNDE ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

            Çalışma koşulları işletmenin özelliğine ve çalışanın pozisyonuna göre çok değişkendir. Genel olarak çalışma ortamını tanımlamak gerekirse genellikle çalışma saatleri uzun ve sezonun durumuna göre yoğundur. Mutfak az da olsa rutubetli, basık, sıcak olabileceği gibi çok daha iyi koşullar da olabilir. Genellikle mutfaklar yüksek tavanlı ve aydınlık, duvarlar fayans, kaydırmayan bir zemini olup, iyi bir havalandırma sistemi vardır. Hizmet sektöründe çalışmasından dolayı müşteri eleştirilerine karşı açık olmalı, iletişimi kişisel olarak algılayan, duygusal bir yapıya sahip olmamalıdır.

            Çeşitli alet - ekipman kullanıldığından dikkatsizlik veya iş güvenliğinin yeterince sağlanamadığı durumlarda kazalar da meydana gelebilmektedir. Aşçılar mutfaklarda görev yaparlar. İş başında aşçılık mesleğinin gerektirdiği özel kıyafeti giyerler. Aşçılar birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler. İş genellikle gündüz yapılır ama günlük yemek listesinin hazırlanması ve gerekli planlamanın yapılması gece çalışmayı gerektirebilir. Turizm bölgeleri için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. İşletmeye göre çalışma saatleri (8-12 saat) değişebilir ve vardiya usulü çalışabilirler.
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            Haberler Memurlar Aşçı, aşçı yamağı, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları! En az 3.750 TL maaş ile 1500 aşçı alımı ilanı yayımlandı!