Aşçı, aşçı yamağı, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları! En az 3.750 TL maaş ile 1500 aşçı alımı ilanı yayımlandı!

Aşçı alımları başladı. Bir çok bireyin beklediği aşçı alımları amacıyla süreç başlayarak kamuoyuna duyuruldu. Bu yönde İŞKUR büyük rol oynamakta ve müracaatları kabul ederek alakalı kuruluşlara ulaştırmaktadır. Yayımlanan ilanlara göre farklı alanlarda en az 3750 TL maaş İle aşçı alımları yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan aşçı meslek bilgi dosyasını, sizlere aşçılık mesleği hakkında genel bir bilgi vermesi amacı ile haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Aşçı, mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sağlık koşullarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme yeterliliklerine sahip nitelikli kişidir.
AŞÇI ALIMI ALAN DAĞILIMI:
Aşçı 881
Aşçı (Özel Hizmet) 6
Aşçı Yamağı (Çırağı) 19
Aşçı Yardımcısı 571
Aşçı (Yöresel Mutfak) 6
Aşçıbaşı 15
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Aşçı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Ekip Çalışmasına yatkın olmak, Her zaman güleryüzlü ve tamamen işine odaklanabilen, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bazı alanlarda İŞKUR tarafından verilen Aşçılık belgesine sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak gibi şartlar aranacak.