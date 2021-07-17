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    • Memurlar
    • 17.07.2021 08:41
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    • 17.07.2021 08:41
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    Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Haliç Üniversitesi'nin 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Açıklama geldi! Onlarca kişi alınacak...

    Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Haliç Üniversitesi eleman alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

    Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
    YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
    Diploma Örnekleri
    Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
    Yabancı Dil Sonuç Belgesi
    ALES Sınav Sonuç Belgesi
    Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
    1 Adet Fotoğraf

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