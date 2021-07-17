Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Haliç Üniversitesi eleman alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:



Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

Diploma Örnekleri

Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

ALES Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf



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