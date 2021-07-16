Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde! Sınırlı sayıda işçi alımı yapılacak! İŞKUR ilana başvuruların alınacağı tarih…

İŞKUR ÜZERİNDEN BİR GÜNLÜK BAŞVURU ALINACAK!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kurum Dışı Geçici İş Alım İlanı üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Tunceli Müze Müdürlüğü Pertek Tozkoparan Höyük Arkeolojik Kazısı bünyesine vasıfsız işçi alımı yapılacak. Yapılacak işçi alımı için başvuruların 27 Temmuz tarihinde bir günlük olarak alınacağı açıklandı.