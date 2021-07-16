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    • Memurlar
    • 16.07.2021 17:57
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    • 16.07.2021 17:57
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    Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde! Sınırlı sayıda işçi alımı yapılacak! İŞKUR ilana başvuruların alınacağı tarih…

    Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR’da yayınlanan ilanlar yakından takip ediliyor ve şartları uygun olanlara başvurular yapılıyor. Kamuda kariyer hedefleyenlere müjdeli haber geldi ve sınırlı sayıda işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden ilana başvuruların alınacağı tarih de açıklandı ve sadece bir gün sürecek. Peki ilan amacıyla nereye müracaat ediliyor, istenen belgeler neler? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde!

    Kamuya belirli sayıda işçi alımının yapılacağı ve İŞKUR üzerinden başvuruların belirlenen tek bir günde alınacağının duyurulmasının ardından heyecan yarattı ve detaylar araştırma konusu oldu. Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'da Tunceli Müze Müdürlüğü Pertek Tozkoparan Höyük Arkeolojik Kazısı bünyesine vasıfsız işçi alımı yapılacak. Aranan nitelikler, müracaat koşulları, istenen belgeler haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR ÜZERİNDEN BİR GÜNLÜK BAŞVURU ALINACAK!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kurum Dışı Geçici İş Alım İlanı üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Tunceli Müze Müdürlüğü Pertek Tozkoparan Höyük Arkeolojik Kazısı bünyesine vasıfsız işçi alımı yapılacak. Yapılacak işçi alımı için başvuruların 27 Temmuz tarihinde bir günlük olarak alınacağı açıklandı.

    Vasıfsız işçi alımı için 5 personelin alınacağı duyuruldu. Saat 08.00 – 17.00 arasında çalışılacak.

    ARANAN ŞARTLAR NELER?

    Başvuruda bulunmak isteyenler için müracaat koşulları şu şekilde açıklandı:

    Sağlık durumunun arazi ve iş koşullarına uygun olması

    Daha önce Arkeolojik Kurtarma Kazısı Projesi'nde çalışan ve bu doğrultuda deneyimli olanlar öncelikli tercih edilecektir. İşçileri barınma, beslenme ve ulaşım sorunları kendilerine ait olacaktır.

    Pertek Tozkoparan köyünde ikamet ediyor olması

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvuru Adresi: Moğultay Mah. Av. Ali Demir Cad. No:5/1 Tunceli

        Telefon: 0546 272 25 63

        İstenen belgeler:

        Başvuru dilekçesi

        1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

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