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    • Memurlar
    • 16.07.2021 17:51
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    • 16.07.2021 17:51
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    İŞKUR iş ilanları: Emlak Katılım Bankası personel alımı başladı! Başvurular 7 gün sonra sona eriyor! İşte şartlar ve kadro dağılımı!

    Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda, en az ön lisans mezunu şartı bulunuyor. Daimi nitelikte işçi arayan Türkiye Emlak Katılım Bankası ilanı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda, şirket bünyesine Genel Bankacılık Meslek Elemanları olarak görev alacak kamu işçileri istihdam edilecek. Aynı zamanda en az 2 yıl deneyim isteniyor. Peki, Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Emlak Katılım işçi alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte başvuru şartları ve detayları hakında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Emlak Katılım Bankası personel alımı başladı!

    Türkiye Emlak Katılım işçi alımı başvuru şatları neler? Sorusu ilana başvuracak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda detaylı bilgilere yer verildi. Peki, Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Emlak Katılım işçi alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte başvuru şartları ve detayları hakında bilgiler!

    TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.

    İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    - Minimum ön lisans mezunu

    - İlgili pozisyon için minimum 2 yıl tecrübeli

    - MS Office bilgisayar programlarını aktif şekilde kullanabilen

    - Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip

    - Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilebilecek

    - Engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan

    - Tercihen 20-40 yaş arası

    - Aktif iş ortamına ve tempoya uyum sağlayabilecek.

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        - Engel durumunu gösterir belge

        - Engellilik yüzdelerini ve engel durumlarını açıklayan bir ön yazı

        - Detaylı özgeçmiş

        TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş HAKKINDA


        Milli mücadele yıllarının ardından, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak, yetimlerin hakkını korumak ve gerekli kredileri sağlamak amacıyla 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu.
        Kuruluşunun ilk yıllarında aralarında yeni meclis binası, Türk Ocağı binası ve Merkez Bankası binası gibi Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin en seçkin örnekleri arasında gösterilen projeleri üstlendi. Ülkemizin ilk konut projesi Bahçelievler Konutları'nın yapımını gerçekleştiren banka, bu projede kullandığı sistemle konut kredisi finansman modelinin ilk örneğini de ortaya koymuş oldu. Daha sonra yurdun dört bir yanında hayata geçirilen Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi ve diğer sembol yapılarla ülkenin imarına ve istihdama büyük katkı sağladı.
        Yıllar içerisinde değişen ülke ihtiyaçları sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası, Tek Bank ve son olarak Türkiye EmlakBankası isimleriyle devam etti.

        Bugün Türkiye'nin en genç katılım bankası olarak BDDK'dan faaliyet iznini alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 93 yıllık tecrübesi ve Türkiye'nin alanında en deneyimli ve en çalışkan bankacılarından oluşan ekibiyle Türkiye'nin gücüne güç katmak için yeniden açıldı.
        Emlak Katılım Bankası, başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yönelik olarak, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri geliştirecektir.
        Bununla birlikte Emlak Katılım Bankası katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri sunarak katılım bankacılığının büyümesine, sektör payının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
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