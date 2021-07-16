İŞKUR iş ilanları: Emlak Katılım Bankası personel alımı başladı! Başvurular 7 gün sonra sona eriyor! İşte şartlar ve kadro dağılımı!

Türkiye Emlak Katılım işçi alımı başvuru şatları neler? Sorusu ilana başvuracak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda detaylı bilgilere yer verildi. Peki, Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Emlak Katılım işçi alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte başvuru şartları ve detayları hakında bilgiler!
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- Minimum ön lisans mezunu
- İlgili pozisyon için minimum 2 yıl tecrübeli
- MS Office bilgisayar programlarını aktif şekilde kullanabilen
- Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip
- Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilebilecek
- Engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan
- Tercihen 20-40 yaş arası
- Aktif iş ortamına ve tempoya uyum sağlayabilecek.