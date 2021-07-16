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    • Memurlar
    • 16.07.2021 10:34
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    • 16.07.2021 10:34
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    Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alım ilanı da yer aldı.

    Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hukuk fakültesinde görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    İlgili Fakülte Dekanlığına yapılacaktır.
    Başvuru için Gerekli Belgeler:
    1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
    2. Lisans/ Lisansüstü diploması fotokopisi,
    3. Resmi transkript (Lisans),
    4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
    5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
    6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
    7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/ Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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