Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Aranan şartlar…

Almanya'da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Alman şirketinde çalışarak kariyerini bu doğrultuda ilerletmek, büyümek ve yüksek maaşlar kazanmak isteyen vatandaşlar açılan ilanların detaylarını yakından araştırıyor. Alman firmasında güncel bir pozisyon için hangi şartların gerektiğine ve tüm diğer fırsatlara ayrıntılı yer verilen ilanın detayı haberimizde yer alıyor.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
(Kıdemli) Bordro Uzmanı- Uzaktan çalışma ALMANYA
İnsan Kaynakları hizmetleri EMEA olarak, Berlin servis merkezimizde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için kapsamlı İK hizmetleri sunmaktayız. On yılı aşkın süredir yüksek kaliteli hizmet sunmakta olan BASF Berlin HUB olarak, hizmetlerimizi 20´yi aşkın ülke için genişleteceğimiz bir dönüşüm projesinin tam ortasında bulunmaktayız. Bu kapsamda,"(kıdemli) Bordro ve personel özlük işleri uzmanı"pozisyonu için takımımızı tamamlayacak bir aday aramaktayız.
Dönüşüm projesi kapsamında, çalışma arkadaşları ile birlikte aktif rol alarak servislerin Türkiye'deki lokal şirketlerden Berlin servis merkezimize transferleri sürecinde, Türkiye grup şirketleri için yeni İK hizmetleri sunum modellerinin oluşturulması ve şekillendirilmesi konularında aktif rol alacaksınız. Bu doğrultuda, verimliliği arttırıcı yenilikçi ve dijital çözümler geliştirmeye odaklanarak IK ekiplerimiz arasında en iyi uygulama paylaşımını teşvik etmeniz beklenmektedir.
İş tanımı:
Projenin tamamlanmasının ardından, aylık bordro ve özlük işleri operasyonları ve hizmetleri, bordro ve masterdatanın doğruluğunu sağlama ve işleme gibi devam eden hizmetlerde aktif rol almak
Çalışanlar, lokal İK ekipleri ve diğer dış paydaşların talep ve istekleri için kontak noktası olmak
Çalışan kontratlarının ve çıkış belgelerinin hazırlanması, bordro, vergi ve çalışan belgeleri ve kredi başvuru belgeleri gibi resmi ve imzalı/onaylı tüm personel evraklarının sağlanması
İlgili mevzuat takiplerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek
Bordro ve zaman yönetimi raporları hazırlamak
Sosyal Güvenlik Kurumu ile kurulan iletişimden ve gerekli beyannamelerin düzenlemesinden sorumlu olmak, ilgili mevzuat takiplerini yapmak ve denetim süreçlerinde rol almak. Sosyal Güvenlik, İŞKUR ve e-Devlet ile ilgili konularda tek sorumlu olarak tüm süreçleri tamamlamak
İK servislerimizin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına ve BASF talimatlarına uygunluğunu sağlamak
Bu süreçteki bütün aşamaları ve ilgili yasal mevzuatları yüksek kalite standartlarımıza uygun olarak belgelendirerek kalite ve bilgi yönetimimize katkı sağlamak