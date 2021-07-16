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    • Memurlar
    • 16.07.2021 17:11
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    • 16.07.2021 17:16
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    Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Aranan şartlar…

    Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjdeli haber geldi ve alınacak bölüm, iş tanımı, aranan nitelikler gibi tüm bilgilere yer verildi. Alman şirketinde çalışmak ve yüksek maaş kazanmak isteyen binlerce kişi işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuruyor. Peki güncel ilanlarını yayınlayan 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Çalışmanız için sunulan fırsatların neler olduğu ve başvuru şartları gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjde!

    Almanya'da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Alman şirketinde çalışarak kariyerini bu doğrultuda ilerletmek, büyümek ve yüksek maaşlar kazanmak isteyen vatandaşlar açılan ilanların detaylarını yakından araştırıyor. Alman firmasında güncel bir pozisyon için hangi şartların gerektiğine ve tüm diğer fırsatlara ayrıntılı yer verilen ilanın detayı haberimizde yer alıyor.

    ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

    (Kıdemli) Bordro Uzmanı- Uzaktan çalışma ALMANYA

    İnsan Kaynakları hizmetleri EMEA olarak, Berlin servis merkezimizde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için kapsamlı İK hizmetleri sunmaktayız. On yılı aşkın süredir yüksek kaliteli hizmet sunmakta olan BASF Berlin HUB olarak, hizmetlerimizi 20´yi aşkın ülke için genişleteceğimiz bir dönüşüm projesinin tam ortasında bulunmaktayız. Bu kapsamda,"(kıdemli) Bordro ve personel özlük işleri uzmanı"pozisyonu için takımımızı tamamlayacak bir aday aramaktayız.

    Dönüşüm projesi kapsamında, çalışma arkadaşları ile birlikte aktif rol alarak servislerin Türkiye'deki lokal şirketlerden Berlin servis merkezimize transferleri sürecinde, Türkiye grup şirketleri için yeni İK hizmetleri sunum modellerinin oluşturulması ve şekillendirilmesi konularında aktif rol alacaksınız. Bu doğrultuda, verimliliği arttırıcı yenilikçi ve dijital çözümler geliştirmeye odaklanarak IK ekiplerimiz arasında en iyi uygulama paylaşımını teşvik etmeniz beklenmektedir.

    İş tanımı:

    Projenin tamamlanmasının ardından, aylık bordro ve özlük işleri operasyonları ve hizmetleri, bordro ve masterdatanın doğruluğunu sağlama ve işleme gibi devam eden hizmetlerde aktif rol almak
    Çalışanlar, lokal İK ekipleri ve diğer dış paydaşların talep ve istekleri için kontak noktası olmak
    Çalışan kontratlarının ve çıkış belgelerinin hazırlanması, bordro, vergi ve çalışan belgeleri ve kredi başvuru belgeleri gibi resmi ve imzalı/onaylı tüm personel evraklarının sağlanması
    İlgili mevzuat takiplerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek
    Bordro ve zaman yönetimi raporları hazırlamak
    Sosyal Güvenlik Kurumu ile kurulan iletişimden ve gerekli beyannamelerin düzenlemesinden sorumlu olmak, ilgili mevzuat takiplerini yapmak ve denetim süreçlerinde rol almak. Sosyal Güvenlik, İŞKUR ve e-Devlet ile ilgili konularda tek sorumlu olarak tüm süreçleri tamamlamak
    İK servislerimizin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına ve BASF talimatlarına uygunluğunu sağlamak
    Bu süreçteki bütün aşamaları ve ilgili yasal mevzuatları yüksek kalite standartlarımıza uygun olarak belgelendirerek kalite ve bilgi yönetimimize katkı sağlamak

        İstenilen nitelikler:

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve Türk bordro alanında minimum 5 yıl deneyimli
        Bilişim sistemleri ile çalışmaya alışkın, özellikle MS Office programlarını iyi derece kullanabilen ve ileri derece Excel bilgisi olan
        Anadil düzeyinde Türkçe bilen, İngilizce rahat iletişim sağlayabilen ve uluslararası bir iş ortamında çalışmak isteyen
        Detaylara önem veren, analitik düşünebilen ve stres yönetimi iyi olan, stres altında sağlıklı kararlar verebilen
        Planlama ve organize etme yeteneği iyi olan, müşterilere ve lokal partnerlerimize karşı iyi hizmet sağlama odaklı olan ve takımın başarısına katkı bulunmaktan keyif alan

        Neden bizimle çalışmalısınız?

        Belirlenmiş günlerde Berlin'de bulunma şartı ile lokasyondan bağımsız iş modeli ve Almanya'da ikametgâh
        Hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olacak ve ilk günden itibaren sizi BASF takımının bir parçası olduğunuzu hissettirmeye yardımcı olacak işe alım ve işe alıştırma süreçleri
        İş ve özel hayatinizi kendinize göre organize edebileceğiniz esnek çalışma saatleri
        30 gün ücretli izin ve kariyer molası imkânı
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        Haberler Memurlar Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Aranan şartlar…