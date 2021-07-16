Almanya’da kariyer hedefleyenlere müjde! 2021 Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Aranan şartlar…

Dönüşüm projesi kapsamında, çalışma arkadaşları ile birlikte aktif rol alarak servislerin Türkiye'deki lokal şirketlerden Berlin servis merkezimize transferleri sürecinde, Türkiye grup şirketleri için yeni İK hizmetleri sunum modellerinin oluşturulması ve şekillendirilmesi konularında aktif rol alacaksınız. Bu doğrultuda, verimliliği arttırıcı yenilikçi ve dijital çözümler geliştirmeye odaklanarak IK ekiplerimiz arasında en iyi uygulama paylaşımını teşvik etmeniz beklenmektedir.

İş tanımı:

Projenin tamamlanmasının ardından, aylık bordro ve özlük işleri operasyonları ve hizmetleri, bordro ve masterdatanın doğruluğunu sağlama ve işleme gibi devam eden hizmetlerde aktif rol almak

Çalışanlar, lokal İK ekipleri ve diğer dış paydaşların talep ve istekleri için kontak noktası olmak

Çalışan kontratlarının ve çıkış belgelerinin hazırlanması, bordro, vergi ve çalışan belgeleri ve kredi başvuru belgeleri gibi resmi ve imzalı/onaylı tüm personel evraklarının sağlanması

İlgili mevzuat takiplerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek

Bordro ve zaman yönetimi raporları hazırlamak

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kurulan iletişimden ve gerekli beyannamelerin düzenlemesinden sorumlu olmak, ilgili mevzuat takiplerini yapmak ve denetim süreçlerinde rol almak. Sosyal Güvenlik, İŞKUR ve e-Devlet ile ilgili konularda tek sorumlu olarak tüm süreçleri tamamlamak

İK servislerimizin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına ve BASF talimatlarına uygunluğunu sağlamak

Bu süreçteki bütün aşamaları ve ilgili yasal mevzuatları yüksek kalite standartlarımıza uygun olarak belgelendirerek kalite ve bilgi yönetimimize katkı sağlamak

