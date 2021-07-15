TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 19 farklı kadro için ilan yayınlandı! Online olarak başvuru yapabilirsiniz!

TRT personel alımı başvuru şartları nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. KPSS şartı aramadığını duyuran TRT, yayınladığı ilanda 19 farklı kadrodan istihdam sağlayacak. Başvurular TRT'nin kariyer sayfasından online şekilde yapılıyor. Son başvuru tarihinin 25 Temmuz olduğu duyuruldu. Peki, TRT hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!