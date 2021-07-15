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    • Memurlar
    • 15.07.2021 11:54
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    • 15.07.2021 11:54
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    İŞKUR kamu personeli alımı yapacak! KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı! İşte İŞKUR başvuru şartları

    Gündemde yoğun şekilde araştırılanlar arasında İŞKUR açık ilanları yer alıyor. Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapmaya devam eden İŞKUR müjdeyi verdi ve KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı ile kamu personeli alımı yapacak. Türkiye’nin birçok bölgesindeki belediyeler iş ilanlarını yayınlıyor ve istenen şartlara uyanlar başvurularını yapabiliyor. En dikkat çeken ise KPSS şartının aranmaması oluyor. Peki belediyelerin hangi kadrolarına alım yapılacak? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    İŞKUR kamu personeli alımı yapacak!

    İŞKUR personel alımı ilanları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenleri oldukça heyecanlandıran haber geldi ve hemen şartlar araştırma konusu oldu. KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı, hangi belediyelerde hangi kadrolara alım yapılacağı merak edilir oldu. İŞKUR kamu personeli alımı tarihleri ve başvurulara ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    ALIM YAPACAK BELEDİYELER HANGİLERİ?

    Haberimizden alım yapacak belediyeler ve son başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

    Zonguldak Çaycuma Belediyesi – 11.7.2021

    Erzurum Narman Belediyesi – 12.7.2021

    Samsun Bafra Belediyesi – 12.7.2021

    Muğla Datça Belediyesi – 12.7.2021

    Niğde Bor Belediyesi – 12.7.2021

    Aydın Kuşadası Belediyesi – 12.7.2021

    Konya Doğanhisar Belediyesi – 12.7.2021

    Niğde Karakapı Belediyesi – 13.7.2021

    Aydın Büyükşehir Belediyesi – 13.7.2021

    Mersin Büyükşehir Belediyesi – 14.7.2021

    Muğla Bodrum Belediyesi – 14.7.2021

    Muğla Ula Belediyesi – 14.7.2021

    Kayseri Akkışla Belediyesi – 14.7.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi – 16.7.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi – 16.7.2021

    Balıkesir Edremit Belediyesi – 26.7.2021

    TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        Söz konusu olan belediyeler bünyesine,

        İşyeri Hekimi,
        İşçi,
        Şoför,
        Büro Elemanı,
        Süt İşleme Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Oto Bakım Ustası,
        Bilgisayar Teknikeri,
        Özel Güvenlik Görevlisi,
        Bilgisayar Veya Yazılım Mühendisi,
        Asfalt Plent Operatörü,
        Finişer ( Asfalt serim ) Operatörü,
        İnşaat Teknikeri,
        Satın Alma ve Ambar Personeli,

        Asfalt İşçisi,
        Şehir Plancısı,
        Çevre Mühendisi,
        İnşaat Mühendisi,
        Kaldırım, Bordür, Taş usta yardımcısı,
        Kaldırım, Bordür, tas Ustası,
        harita Mühendisi,
        Mekanik ustası,
        İş Makinası Elektrik ustası,
        Elektrik Ustası,
        harita Teknikeri,
        Şoför ( Silindir ),
        Treyler Operatörü,

        Şoför Vidanjör,Su Tesisat Ustası,
        Paletli Kepçe Operatörü,
        Kazıcı Yükleyici Operatörü,
        Kaynakçı,
        Güvenlik Görevlisi,
        Elektrikçi,
        Beden İşçisi,
        Temizlik Görevlisi,
        Aşçı Yardımcısı,
        Bulaşıkçı,
        Beden İşçisi,
        Büro İşçisi,
        Kasiyer,
        Garson,
        Silahlı Güvenlik Görevlisi,
        Mutfak Görevlisi - Yardımcı Mutfak Personeli,
        Muhasebe meslek Elemanı,
        Mutfak Şeyi,
        Elektrikçi,
        Barista,
        Mimar,
        Ağır Beden İşçisi gibi kadrolarda alım yapılacak.
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        Haberler Memurlar İŞKUR kamu personeli alımı yapacak! KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı! İşte İŞKUR başvuru şartları…