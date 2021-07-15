İŞKUR kamu personeli alımı yapacak! KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı! İşte İŞKUR başvuru şartları

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.