İŞKUR kamu personeli alımı yapacak! KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı! İşte İŞKUR başvuru şartları

İŞKUR personel alımı ilanları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenleri oldukça heyecanlandıran haber geldi ve hemen şartlar araştırma konusu oldu. KPSS şartsız başvuru, 4000-5000 TL maaş imkanı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı, hangi belediyelerde hangi kadrolara alım yapılacağı merak edilir oldu. İŞKUR kamu personeli alımı tarihleri ve başvurulara ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER HANGİLERİ?
Haberimizden alım yapacak belediyeler ve son başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Zonguldak Çaycuma Belediyesi – 11.7.2021
Erzurum Narman Belediyesi – 12.7.2021
Samsun Bafra Belediyesi – 12.7.2021
Muğla Datça Belediyesi – 12.7.2021
Niğde Bor Belediyesi – 12.7.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi – 12.7.2021
Konya Doğanhisar Belediyesi – 12.7.2021
Niğde Karakapı Belediyesi – 13.7.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi – 13.7.2021
Mersin Büyükşehir Belediyesi – 14.7.2021
Muğla Bodrum Belediyesi – 14.7.2021
Muğla Ula Belediyesi – 14.7.2021
Kayseri Akkışla Belediyesi – 14.7.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi – 16.7.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi – 16.7.2021
Balıkesir Edremit Belediyesi – 26.7.2021