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    • Memurlar
    • 16.07.2021 08:35
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    • 16.07.2021 08:35
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    19 farklı kadro için ilan yayınlandı! Online olarak başvuru yapabilirsiniz! TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

    TRT personel alımı başvuru şartları nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. KPSS şartı aramadığını duyuran TRT, yayınladığı ilanda 19 farklı kadrodan istihdam sağlayacak. Başvurular TRT'nin kariyer sayfasından online şekilde yapılıyor. Son başvuru tarihinin 25 Temmuz olduğu duyuruldu. Temmuz ayı içerisinde iki kadroda alım gerçekleştirecek olan TRT, başvuru şartlarını resmi kariyer sayfası üzerinden paylaştı. Peki, TRT hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

    TRT tarafından personel alımına ilişkin duyuru yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartsız Grafiker, 3D Animatör ve 17 farklı kadroya işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyen adaylar 25 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını TRT Kariyer internet üzerinden online olarak gerçekleştirecek. Peki, TRT personel alımı başvuru şarları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? TRT personel maaşları ne kadar? İşte tüm emrak edilen soruların cevapları ve başvuru linki!

    BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

    TRT personel alımı başvuruları başladı. Adaylar 25 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını TRT Kariyer internet adresi https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirecek.

    Başvuru Şartları Neler?

    Temmuz ayı içerisinde iki kadroda alım gerçekleştirecek olan TRT, başvuru şartlarını resmi kariyer sayfası üzerinden paylaştı. İşte başvuru şartları;

    3D Animatör Başvuru Şartları:

    - Tercihen üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çizgi-Film Animasyon bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu,

    - Alanında en az 3 yıl deneyime sahip,

    - Daha önce 3D çizgi film/çizgi dizi projelerinde yer almış, çizgi film yapım aşamalarına hakim,

    - Çizgi film renk paletlerine hakim,

    - Kadraj bilgisi güçlü,

    - İyi düzeyde rendering ve texturing bilgisine sahip,

    - Toom Boom, After Effect, 3Ds Max, Cinema 4D, Maya programlarına hakim,

    - Yenilikçi bakış açısına sahip ve tasarım yeteneği güçlü,

    - Ekip çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerilerine sahip,

    - Yeni teknolojileri takip etme ve öğrenme tutkusuna sahip,

    - İllüstrasyon, tipografi, grafik tasarım ve/veya diğer video, animasyon ve proje portföyüne sahip,

    - Ankara'da ikamet eden veya edebilecek.

        Grafiker Başvuru Şartları:

        - Tercihen üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çizgi Film-Animasyon Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu,

        - Alanında en az 3 yıl deneyime sahip,

        - Daha önce 3D çizgi film/çizgi dizi projelerinde yer almış, çizgi film yapım aşamalarına hakim,

        - Anatomi bilgisine sahip,

        - 3 boyutlu düşünebilme yeteneği güçlü,

        - Çizgi film renk paletlerine hakim,

        - Toon Boom, Photoshop, Adobe Illustrator programlarına hakim,

        - Yenilikçi bakış açısına sahip ve tasarım yeteneği güçlü,

        - Ekip çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerilerine sahip,

        - Yeni teknolojileri takip etme ve öğrenme tutkusuna sahip,

        - İllüstrasyon, tipografi, grafik tasarım ve/veya diğer video, animasyon ve proje portföyüne sahip,

        - Ankara'da ikamet eden veya edebilecek.

        TRT DİĞER İŞ İLANLARI

        3D Animatör

        Grafiker

        Senior Project Manager

        QC Editor English

        Correspondent - TRT World

        Copy Editor - Arabic

        Senior Machine Learning Engineer

        Senior Data Scientist

        Administrative Officer - TRT World

        Senior News Editor - Video

        UI/UX Designer

        Motion Graphics Artist - TRT World

        Promo Producer - TRT World

        Ses Tasarım ve Mix Uzmanı

        Kurgu Operatörü

        QC Editor Arabic

        QC Editor Urdu

        Product Manager

        Senior Visual Brand Officer
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        Haberler Memurlar 19 farklı kadro için ilan yayınlandı! Online olarak başvuru yapabilirsiniz! TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor!