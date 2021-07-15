19 farklı kadro için ilan yayınlandı! Online olarak başvuru yapabilirsiniz! TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

TRT tarafından personel alımına ilişkin duyuru yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartsız Grafiker, 3D Animatör ve 17 farklı kadroya işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyen adaylar 25 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını TRT Kariyer internet üzerinden online olarak gerçekleştirecek. Peki, TRT personel alımı başvuru şarları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? TRT personel maaşları ne kadar? İşte tüm emrak edilen soruların cevapları ve başvuru linki!
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
TRT personel alımı başvuruları başladı. Adaylar 25 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını TRT Kariyer internet adresi https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirecek.
Başvuru Şartları Neler?
Temmuz ayı içerisinde iki kadroda alım gerçekleştirecek olan TRT, başvuru şartlarını resmi kariyer sayfası üzerinden paylaştı. İşte başvuru şartları;
3D Animatör Başvuru Şartları:
- Tercihen üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çizgi-Film Animasyon bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu,
- Alanında en az 3 yıl deneyime sahip,
- Daha önce 3D çizgi film/çizgi dizi projelerinde yer almış, çizgi film yapım aşamalarına hakim,
- Çizgi film renk paletlerine hakim,
- Kadraj bilgisi güçlü,
- İyi düzeyde rendering ve texturing bilgisine sahip,
- Toom Boom, After Effect, 3Ds Max, Cinema 4D, Maya programlarına hakim,
- Yenilikçi bakış açısına sahip ve tasarım yeteneği güçlü,
- Ekip çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerilerine sahip,
- Yeni teknolojileri takip etme ve öğrenme tutkusuna sahip,
- İllüstrasyon, tipografi, grafik tasarım ve/veya diğer video, animasyon ve proje portföyüne sahip,
- Ankara'da ikamet eden veya edebilecek.