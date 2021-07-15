19 farklı kadro için ilan yayınlandı! Online olarak başvuru yapabilirsiniz! TRT 5.000 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

TRT tarafından personel alımına ilişkin duyuru yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartsız Grafiker, 3D Animatör ve 17 farklı kadroya işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyen adaylar 25 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını TRT Kariyer internet üzerinden online olarak gerçekleştirecek. Peki, TRT personel alımı başvuru şarları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? TRT personel maaşları ne kadar? İşte tüm emrak edilen soruların cevapları ve başvuru linki!