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    • Memurlar
    • 14.07.2021 10:54
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    • 14.07.2021 10:54
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    TÜBİTAK 23 proje personeli alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında TÜBİTAK'ın 23 proje personeli alım ilanı da yer aldı.

    TÜBİTAK 23 proje personeli alımı yapacak

    TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak proje personellerinin TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TÜBİTAK proje personeli alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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