İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları! 15 Temmuz İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuru şartları nedir?

Bekçi alımları çok değişik bir yerden gelerek açıklama bekleyenleri şaşırttı. Ancak bir o kadar da sevindirdi. Kamu bünyesin de her yıl bulunduğu üzere bu yıl de alımlar beklenirken İSKUR özel sektör amacıyla yalnızca okuma yazması olanlar da dahil bekçi alımlarını gerçekletireceğini duyurdu. Bu duyuru milyonlarca insanın bekleyişine davetiye oldu. Başvuru amacıyla bekleyen şahıslar en yakının da tespit edilen iskur şubelerine giderek ve ya internet üzerinden resmi iskur sitesi üzerinden çevrimiçi müracaat da yapabilmektedir. İşte İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları...
Başvuru için bekleyen kişiler en yakının da bulunan iskur şubelerine giderek ve ya internet üzerinden resmi iskur sitesi üzerinden online başvuru da yapabilmektedir. İskur'a bizzat gitmeyip online başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız için giriş ekranı ;
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164
Hangi İller De Özel Sektöre Bekçi Alınacak
Yukarı da belirtilen tüm iller de okur yazarlık düzeyinden bekçi alımları olacaktır. Bu şehirler de bulunan ve ikamet eden kişilerin gerekli istenilen bilgiler dahilin de başvurularını kısa süre zarfın da alımlar bitmeden yapmaları beklenmektedir.
Özel Sektöre Bekçilik İçin İskur'a Müracaat Edecekler de Aranan Şartlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Okur yazarlık seviyesine ulaşan bir eğitim hayatı olması
Askerliğini yapmış ve ya muaf yada ilişkisi kalmamış olmalı
Bekçilik görevini yapmasına engel herhangi bir sağlıksal sıkıntısının olmaması