Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi görev ve pozisyonda istihdam duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi personel alım ilanıyla ilgili bilgiler

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2

rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

* Bayan adaylarda 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

* Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

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